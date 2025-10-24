Видео
Главная Финансы UNHCR Ukraine выплатит ВПЛ по 11 тыс. грн — что надо знать

UNHCR Ukraine выплатит ВПЛ по 11 тыс. грн — что надо знать

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 08:00
обновлено: 08:12
Выплаты от UNHCR в октябре — где доступна финансовая помощь для ВПЛ
Украинские переселенцы. Фото: Vladimir Prycek

24 октября 2025 года украинцы из уязвимых групп могут получить финансовую помощь в рамках программы многоцелевой поддержки от UNHCR Ukraine в одной из громад, которая в последнее время находится под регулярными обстрелами РФ. Для этого необходимо записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации.

Об этом информирует пресс-служба организации в Telegram.

Читайте также:

Что надо знать о финпомощи UNHCR в октябре

Осенью представители UNHCR в рамках программы поддержки уязвимых граждан продолжают работать в Сумской области. В течение недели жители ряда городов и сел могли зарегистрироваться на получение выплат через официального партнера программы — благотворительный фонд "Право на защиту". 24 октября есть возможность подать заявку на финпомощь в г. Конотоп.

Согласно условиям программы, жителям региона можно будет оформить финподдержку, продолжительностью три месяца по 3,6 тыс. грн. Соответствующую сумму выплатят каждому члену в семье, то есть в целом можно будет рассчитывать на около 11 тыс. грн, которые поступят одним траншем.

На деньги смогут претендовать те, кто до этого не получал финансовую помощь от других украинских/международных благотворительных организаций. Также необходимо будет подпадать под требования по уязвимости.

Кто сможет оформить помощь и как подать заявку

Условия программы предусматривают, что финансовую поддержку предоставят только двум основным категориям граждан, которые сейчас проживают в регионе:

  1. У которых есть статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  2. Которые прибыли из-за границы домой после вынужденного переезда на фоне войны.

Чтобы иметь право на выплаты, необходимо наличие одной из следующих уязвимостей:

  • неполная семья, где есть только один из родителей, воспитывающий несовершеннолетних детей, или лица старше 55 лет;
  • семью возглавляют одинокие люди старшего возраста от 55 лет/или если такие лица занимаются воспитанием малолетних детей;
  • семья имеет одного/несколько человек с тяжелыми заболеваниями/инвалидностью.

Также важно, чтобы общий доход семьи не превышал 5,4 тыс. грн на одного человека.

Заявки для предварительной записи в очередь в г. Конотоп на 24 октября 2025 года можно подать по телефону: 063 182 68 38.

Также по этому же номеру телефона можно будет уточнить свой номер в очереди.

Ранее мы писали, что в одной из областей Украины действует программа поддержки, предусматривающая предоставление денежной помощи в 16,5 тыс. грн. Гранты предусмотрены для развития собственного хозяйства.

Также мы рассказывали, что в ряде регионов действует программа помощи сельскому хозяйству. В ее рамках женщинам предоставят от 3 тыс. до 7 тыс. долларов.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
