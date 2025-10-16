Виплати для жінок — хто зможе отримати фінансову допомогу до 7 тис. доларів

Жінка на городі. Фото: Freepik

В 11 регіонах України жінки, які займаються фермерською діяльністю, можуть долучитися до програми з підтримки сільського господарства від міжнародної некомерційної організації Mercy Corps. В її рамках отримають шанс на виплату до 7 тис. доларів на розвиток власної справи.

Про це інформує пресслужба Women's Farmers Council у соцмережі Facebook.

Програма з підтримки сільського господарства від Mercy Corps

Як зазначається, за програмою допомоги для сільського господарства України", що реалізується за фінансової підтримки фонду Говарда Г. Баффета, Mercy Corps відкрила новий напрямок, спрямований виключно на підтримку жінок, які займаються фермерством.



Географія програми охопить такі українські регіони:

Дніпропетровський;

Донецький;

Запорізький;

Кіровоградський;

Миколаївський;

Одеський;

Полтавський;

Сумський;

Харківський;

Херсонський;

Чернігівський.

Програма передбачає надання для жінок-фермерок можливість пройти навчальну програму за напрямами діяльності:

Напрямок з розвитку та підсилення навичок ведення підприємницької діяльності залежно від наявного досвіду. Спеціалізований напрямок з навчання такими видами діяльності: овочівництвом, ягідництвом, садівництвом, бджільництвом, птахівництвом, скотарством, свинарством, кролівництвом, вівчарством, козівництвом.

Зокрема, ті учасниці, які успішно пройдуть навчання, отримають змогу долучитися до поїздок на передові фермерські господарства.

Розмір фінансової допомоги та вимоги

Жінки, які бажають взяти участь у програмі з підтримки сільського господарства від міжнародної некомерційної організації Mercy Corps, повинні відповідати таким вимогам

очолюють домогосподарство/чинний агробізнес, прагнуть започаткувати справу у сфері агровиробництва без попереднього досвіду;

здійснюють/планують агродіяльність на земельній ділянці площею не більш ніж 150 гектарів.

Учасниці матимуть можливість на конкурсних засадах отримати фіндопомогу від 3 тис. до 7 тис. доларів на запуск або розвиток власної справи.

Подавати заявки можна буде протягом місяця, до 16 листопада 2025 року. Деталі та умови реєстрації можна дізнатися на сайті та за номером телефону Mercy Corps: 0 800 332 590 — (безкоштовно по Україні).

