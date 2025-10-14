Виплати від ВПП ООН у понад 200 тис. грн — хто зможе взяти участь у програмі

Чоловік-підприємець за паперами. Фото: Freepik

У жовтні 2025 року українці можуть подати заявки на участь у програмі грантової допомоги від Всесвітньої Продовольчої Програми ООН (ВПП ООН). В її рамках можна отримати понад 200 тис. грн (5 тис. доларів) на розвиток підприємництва.

Про це інформує пресслужба БО "Щедрик" у Telegram.

Хто зможе взяти участь у грантовій програмі

Йдеться про надання мікрогрантів у рамках проєкту "Допомога прифронтовим домогосподарствам" для бізнесу, що постраждав під час війни, або на започаткування власної справи. Кошти доступні у громадах Миколаївської області (Широківська, Горохівська, Снігурівська, Березнегуватська, Баштанська громади).

Взяти участь у програмі зможуть ті, хто має зареєстровану компанію, ФОП або готові відкрити. Йдеться про сільське господарство (від дрібного фермерства до переробки продуктів харчування), сферу послуг, місцеву торгівлю, інші ідеї, покликані підтримати розвиток продовольчих систем.

Проєкт передбачає організацію тренінгів з бізнес-планування та менторської підтримки, а також можливість захистити бізнес-план і отримати до 5 тис. доларів (понад 208 тис. грн).

Як подати заявку на участь у програмі

Українці, які бажають взяти участь у програмі грантової підтримки від Всесвітньої Продовольчої Програми ООН (ВПП ООН) та БО "Щедрик", мають попередньо зареєструватися у програмі, заповнивши спеціальну анкету.

"Важливо: пропозиція дійсна для тих осіб, хто не отримував грант для бізнесу від інших організацій протягом останніх шести місяців", — йдеться у повідомленні організаторів.

Усі питання можна уточнити, зателефонувавши на гарячу лінію БО "Щедрик": 0 800 337 845.

