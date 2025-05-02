Виплати від UNHCR Ukraine — кому дістанеться підтримка у 10,8 тис. грн у травні

Гривневі банкноти в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), продовжує надавати грошову допомогу вразливим категоріям громадян. Зокрема, подати заявки можуть жителі Одеси.

Про це повідомляється у Telegram-каналі представників УВКБ ООН.

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Як зазначається, заявки від громадян приймає Благодійний фонд "Право на захист", що є партнером УВКБ ООН. Розмір грошової допомоги залишається незмінним — 3,6 тис. грн за один місяць, а тривалість фінансування становить три місяці. Тобто кожен член родини отримає максимум по 10,8 тис. грн допомоги.

Гроші передбачені виключно для вразливих категорій людей, яких торкнулась війна, з числа внутрішніх переселенців та біженців. Так, допомогою можуть скористатися:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які не отримували грошову допомогу від інших організацій упродовж останніх трьох місяців;

переселенці, які повернулись з іншого регіону, не отримували кошти від інших організацій за останній квартал;

біженці, які повернулися додому з-за кордону, не отримували допомогу від організацій протягом трьох місяців.

Серед вимог — наявність однієї з таких життєвих обставин:

поганий фінансовий стан — дохід на одну особу не перевищує 5,4 тис. грн за місяць;

родина має малолітніх дітей, людей похилого віку, при цьому є тільки один з батьків (батько/матір/опікун);

у складі сім'ї зі старших лише особи похилого віку, які виховують дітей до 18 років;

є особи з особливими потребами (тяжкі хвороби/інвалідність).

"Увага! Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — йдеться у повідомленні.

Як зареєструватися на допомогу в Одесі

Жителі Одеси можуть попередньо зареєструватися на надання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, звернувшись у відділення благодійників.

Офіс благодійного фонду "Право на захист" працює за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а. Графік роботи: будні з 9:00 до 16:00.

Раніше ми писали про критерії надання грошової допомоги від благодійного фонду "Gate to Ukraine". В рамках програми підтримки можна отримати 1 тис. дол.

Також повідомляли про старт нового етапу програми фіндопомоги від організації Mercy Corps. Громадяни можуть отримати виплати у кілька тисяч доларів.