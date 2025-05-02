Выплаты от UNHCR Ukraine — кому достанется поддержка в 10,8 тыс. грн в мае

Гривневые банкноты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года UNHCR Ukraine, являющееся представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), продолжает оказывать денежную помощь уязвимым категориям граждан. В частности, подать заявки могут жители Одессы.

Об этом сообщается в Telegram-канале представителей УВКБ ООН.

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Как отмечается, заявки от граждан принимает Благотворительный фонд "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН. Размер денежной помощи остается неизменным — 3,6 тыс. грн за один месяц, а продолжительность финансирования составляет три месяца. То есть каждый член семьи получит максимум по 10,8 тыс. грн помощи.

Деньги предусмотрены исключительно для уязвимых категорий людей, которых коснулась война, из числа внутренних переселенцев и беженцев. Так, помощью могут воспользоваться:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не получали денежную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев;

переселенцы, которые вернулись из другого региона, не получали средства от других организаций за последний квартал;

беженцы, которые вернулись домой из-за границы, не получали помощь от организаций в течение трех месяцев.

Среди требований — наличие одного из следующих жизненных обстоятельств:

плохое финансовое состояние — доход на одного человека не превышает 5,4 тыс. грн в месяц;

семья имеет малолетних детей, пожилых людей, при этом есть только один из родителей (отец/мать/опекун);

в составе семьи из старших только лица пожилого возраста, которые воспитывают детей до 18 лет;

есть лица с особыми потребностями (тяжелые болезни/инвалидность).

"Внимание! Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — говорится в сообщении.

Как зарегистрироваться на помощь в Одессе

Жители Одессы могут предварительно зарегистрироваться на предоставление денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, обратившись в отделение благотворителей.

Офис благотворительного фонда "Право на защиту" работает по адресу: г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103а. График работы: будни с 9:00 до 16:00.

Ранее мы писали о критериях предоставления денежной помощи от благотворительного фонда "Gate to Ukraine". В рамках программы поддержки можно получить 1 тыс. долл.

Также сообщали о старте нового этапа программы финпомощи от организации Mercy Corps. Граждане могут получить выплаты в несколько тысяч долларов.