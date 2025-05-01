Виплати від Gate to Ukraine — які критерії для допомоги в 1 тис. доларів

Людина тримає гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У благодійному фонді "Gate to Ukraine" оприлюднили інформацію щодо критеріїв надання грошової допомоги у 2025 році. Громадянам з вразливих категорій можна отримати 1 тис. доларів.

Про це йдеться на сайті фонду.

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Правила надання допомоги від Gate to Ukraine

Як зазначають у фонді, допомогу можуть отримати родини, які мають неповнолітніх дітей, та мешкають у прифронтових районах та в "гарячих точках", або залишили оселі через російську агресію. Подати заявку можуть сім'ї, якщо мають такі вразливості:

хтось із членів родини має хворобу, що вимагає негайного лікування;

мають непридатні умови життя через нестачу фінансів і нема можливості повернутись в свою домівку через окупацію/чи через бойові дії;

необхідні гроші на відновлення пошкодженого житла;

є потреба в специфічному медобладнанні;

у членів родини є хвороби, що унеможливлюють працевлаштування рідних;

є потреба у негайній евакуації та грошах на оренду.

Як отримати грошову допомогу

Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити спеціальну анкету на сайті фонду.

Пріоритет надають заявкам, які коректно вказали дані для ідентифікації особи заявника.

Потрібен стандартний набір документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

довідку ВПО (за наявності);

інші документи, що підтверджують категорію вразливості.

Інформацію про грошову допомогу також можна знайти на сторінці GateToUkraine у Facebook.

"Ми надаємо допомогу відповідно до можливостей та ресурсів фонду. Форма-запит відкривається за умови наявності таких ресурсів. Про відкриття форми ми повідомляємо у наших соціальних мережах", — йдеться у повідомленні.

Приклад надання допомоги. Джерело: GateToUkraine у FB

Раніше ми повідомляли про старт нового етапу програми допомоги від Міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. Виплати у кілька тисяч доларів зможуть отримати представники бізнесу.

Також писали, хто може отримати до 20 тис. євро від Німеччини у травні 2025 року. Виплати від Міжнародної організації з міграції будуть доступні в одній з областей.