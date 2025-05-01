Виплати до 20 тис. доларів — хто отримає допомогу від Mercy Corps

Жінка тримає долари в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року українцям знову доступна можливість отримати грошову допомогу від Міжнародної гуманітарної організації Mercy Corpsу за фінансової підтримки Швейцарії. Цього разу в її рамках нададуть до 20 тис. доларів підтримки.

Про це йдеться на сайті представників організації в Україні.

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Детальніше про допомогу від Mercy Corps

Як зазначається, програма допомоги покликана підтримати малий та середній бізнес, який постраждав від війни. Вона охопить чотири області України:

Київську;

Сумську;

Харківську;

Дніпропетровську.

"Ініціатива реалізується Mercy Corps у партнерстві з громадською організацією West Ukraine Digital. Це вже третій рік поспіль, коли Mercy Corps надає фінансову підтримку підприємцям в межах програми економічної стійкості", — йдеться у повідомленні.

Серед критеріїв для права участі в програмі:

створення або збереження щонайменше трьох робочих місць;

змога співфінансування бізнес-ідеї.

Перевагу нададуть бізнесу, що потребує відновлення після збитків, завданих війною, а також ініціативам з потенціалом до розширення.

Розмір допомоги та як зареєструватися

Як повідомляють організатори, малий та середній бізнес, що постраждав від війни, зможе отримати фіндопомогу у різному розмірі, максимально — 20 тис. доларів. Гроші дозволяється спрямувати на відновлення та розвиток своєї діяльності.

Заявки для участі приймають онлайн через портал Mercy Corps.

Під час конкурсу:

підприємці мають заповнити коротку анкету;

додати бізнес-план у фіналі відбору.

"Лише за останній рік допомогу в межах програми отримали 24 підприємці, які змогли відновити або масштабувати свої бізнеси попри війну... З початку повномасштабної війни в Україні в 2022 році організація надала допомогу понад 990 000 людей в Україні", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати 20 тис. євро допомоги від Міжнародної організації з міграції. Програма підтримки охопить кілька районів на Київщині.

Також повідомлялося про реалізацію програми від чеської гуманітарної організації "People in need" в Україні. Кошти зможуть отримати вразливі категорії громадян з Харкова та прифронтових громад.