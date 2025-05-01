Виплати до 20 тис. доларів — хто отримає допомогу від Mercy Corps

Фіндопомога від Mercy Corps — кому виплатять до 20 тис. доларів
У травні 2025 року українцям знову доступна можливість отримати грошову допомогу від Міжнародної гуманітарної організації Mercy Corpsу за фінансової підтримки Швейцарії. Цього разу в її рамках нададуть до 20 тис. доларів підтримки.
Про це йдеться на сайті представників організації в Україні.
Детальніше про допомогу від Mercy Corps
Як зазначається, програма допомоги покликана підтримати малий та середній бізнес, який постраждав від війни. Вона охопить чотири області України:
- Київську;
- Сумську;
- Харківську;
- Дніпропетровську.
"Ініціатива реалізується Mercy Corps у партнерстві з громадською організацією West Ukraine Digital. Це вже третій рік поспіль, коли Mercy Corps надає фінансову підтримку підприємцям в межах програми економічної стійкості", — йдеться у повідомленні.
Серед критеріїв для права участі в програмі:
- створення або збереження щонайменше трьох робочих місць;
- змога співфінансування бізнес-ідеї.
Перевагу нададуть бізнесу, що потребує відновлення після збитків, завданих війною, а також ініціативам з потенціалом до розширення.
Розмір допомоги та як зареєструватися
Як повідомляють організатори, малий та середній бізнес, що постраждав від війни, зможе отримати фіндопомогу у різному розмірі, максимально — 20 тис. доларів. Гроші дозволяється спрямувати на відновлення та розвиток своєї діяльності.
Заявки для участі приймають онлайн через портал Mercy Corps.
Під час конкурсу:
- підприємці мають заповнити коротку анкету;
- додати бізнес-план у фіналі відбору.
"Лише за останній рік допомогу в межах програми отримали 24 підприємці, які змогли відновити або масштабувати свої бізнеси попри війну... З початку повномасштабної війни в Україні в 2022 році організація надала допомогу понад 990 000 людей в Україні", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що українці можуть отримати 20 тис. євро допомоги від Міжнародної організації з міграції. Програма підтримки охопить кілька районів на Київщині.
Також повідомлялося про реалізацію програми від чеської гуманітарної організації "People in need" в Україні. Кошти зможуть отримати вразливі категорії громадян з Харкова та прифронтових громад.
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