Виплати від Британії — де доступна реєстрація на грошову допомогу у 2025 році

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Конвіктус Україна". Проєкт за підтримки Комітету з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах, що складається з британських благодійних організацій, "Disasters Emergency Committee (DEC)", спрямований на підтримку вразливих груп населення, які постраждали внаслідок війни.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БФ "Конвіктус Україна".

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Умови програми грошової допомоги

Як зазначається, благодійники "Конвіктус Україна" реалізовують проєкт "Інтегрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного відновлення" для підтримки вразливих груп населення, які постраждали внаслідок війни, у Київській області. Він передбачає надання:

грошової допомоги для тих, хто найбільше цього потребує;

соціального супроводу у вигляді допомоги з боку соціальних працівників у вирішенні невідкладних питань;

психологічної підтримки у вигляді консультацій психолога для подолання стресу та кризових станів.

Долучитися до проєкту можуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) та ті, хто повернувся з окупації;

жінки, діти, люди з інвалідністю та люди похилого віку;

громадяни, які втратили житло, дохід чи доступ до медпослуг;

особи, які мають ВІЛ або є вразливими до інфекцій;

багатодітні родини, домогосподарства, яким потрібна нагальна гуманітарна допомога.

Оголошення. Джерело: БФ "Конвіктус Україна"

Як зареєструватися на отримання допомоги

Громадяни, які підпадають під критерії, можуть отримати допомогу у Безпечному просторі Safe Space за адресою: м. Київ, пр-т Володимира Івасюка, 20-Б. Графік роботи у будні з 10:00 – 17:00.

Деталі можна уточнити за такими контактами:

+38-067-134-55-40;

Telegram: @SafeSpaceConvictus.

"Ми поруч, коли це потрібно найбільше. Якщо ви або ваші близькі потребують допомоги — звертайтеся!", — йдеться у повідомленні організаторів.

Проєкт діятиме в Києві та Київській області до листопада 2025 року.

Раніше ми розповідали, що громадяни можуть отримати гроші за проєктом, що реалізовує благодійний фонд "Право на захист" за підтримки УВКБ ООН. Йдеться про виплати на оренду житла.

Також ми повідомляли про те, що у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях діє проєкт з надання грантів на навчання та підвищення кваліфікації. Його реалізують благодійники Caritas Czech Republic in Ukraine.