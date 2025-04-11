Виплати від UNHCR Ukraine — як і де зареєструватися на допомогу в 11 тис. грн

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Жителі одного з регіонів можуть зареєструватися на фінансову допомогу за багатоцільовою програмою підтримки від UNHCR Ukraine навесні 2025 року. Виплати будуть доступні виключно переселенцям та біженцям, які мають фінансові труднощі.

Про це повідомляють представники UNHCR Ukraine у Telegram-каналі.

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Детальніше про програму допомоги від UNHCR Ukraine

Як зазначається, фінансова допомога від UNHCR Ukraine буде доступна мешканцям Кролевецької громади у Сумській області.

Виплати передбачені виключно для вразливих категорій людей у розмірі майже 11 тис. грн на кожного члена родини (по 3,6 тис. грн за три місяці) з числа внутрішніх переселенців, які переїхали за останні пів року, та біженців, які повернулися додому з-за кордону.

Серед ключових вимог — наявність таких життєвих обставин:

неповна родина (де є лише батько/мати/опікун) з дітьми до 18 років чи особами похилого віку;

домогосподарство очолюють люди похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;

родини з особами з тяжкими хворобами/інвалідністю.

Звертатимуть увагу на те, який у громадянина фінансовий стан. Дохід має бути не більший за суму в 5,4 тис. грн на одну особу.

Як долучитися до програми жителям Сумщини

Як повідомляють організатори, реєстрація на фіндопомогу відбудеться у понеділок, 14 квітня, у місті Кролевець (Кролевецька ТГ) за номером телефону 063 182 68 38.

"Уся інформація, яку ви надасте під час реєстрації, є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги", — йдеться у повідомленні.

У Сумській області у квітні також працюватимуть мобільні групи для реєстрації на допомогу. Про це оголосять у Telegram-каналі організації.

Нагадаємо, декому з громадян виплатять до 100 тис. грн навесні поточного року. Програма підтримки передбачає надання грантів для старту та розширення власної справи.

Також ми повідомляли, що українці зможуть отримати кошти від Чехії. У трьох регіонах відкрито реєстрацію на участь у грантовому конкурсі з навчання та перекваліфікації.