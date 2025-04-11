Выплаты от UNHCR Ukraine — как и где зарегистрироваться на помощь в 11 тыс. грн

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жители одного из регионов могут зарегистрироваться на финансовую помощь по многоцелевой программе поддержки от UNHCR Ukraine весной 2025 года. Выплаты будут доступны исключительно переселенцам и беженцам, которые имеют финансовые трудности.

Об этом сообщают представители UNHCR Ukraine в Telegram-канале.

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Подробнее о программе помощи от UNHCR Ukraine

Как отмечается, финансовая помощь от UNHCR Ukraine будет доступна жителям Кролевецкой громады в Сумской области.

Выплаты предусмотрены исключительно для уязвимых категорий людей в размере почти 11 тыс. грн на каждого члена семьи (по 3,6 тыс. грн за три месяца) из числа внутренних переселенцев, которые переехали за последние полгода, и беженцев, которые вернулись домой из-за границы.

Среди ключевых требований — наличие таких жизненных обстоятельств:

неполная семья (где есть только отец/мать/опекун) с детьми до 18 лет или лицами пожилого возраста;

домохозяйство возглавляют пожилые люди, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семьи с лицами с тяжелыми болезнями/инвалидностью.

Будут обращать внимание на то, какое у гражданина финансовое состояние. Доход должен быть не больше суммы в 5,4 тыс. грн на одного человека.

Как присоединиться к программе жителям Сумщины

Как сообщают организаторы, регистрация на финпомощь состоится в понедельник, 14 апреля, в городе Кролевец (Кролевецкая ТГ) по телефону 063 182 68 38.

"Вся информация, которую вы предоставите при регистрации, является конфиденциальной и будет занесена в базу данных УВКБ ООН. Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу их поставщику финансовых услуг для получения денежной помощи", — говорится в сообщении.

В Сумской области в апреле также будут работать мобильные группы для регистрации на помощь. Об этом объявят в Telegram-канале организации.

Напомним, некоторым из граждан выплатят до 100 тыс. грн весной текущего года. Программа поддержки предусматривает предоставление грантов для старта и расширения собственного дела.

Также мы сообщали, что украинцы смогут получить средства от Чехии. В трех регионах открыта регистрация на участие в грантовом конкурсе по обучению и переквалификации.