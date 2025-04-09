Виплати українцям — хто отримає шанс оформити допомогу в 3,6 тис. грн

Людина перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року деякі українці зможуть подати заявки на багатоцільову грошову допомогу від Агенції ООН у справах біженців. Йдеться про суму виплати у 3,6 тис. грн протягом тримісячного періоду.

Про це повідомляють представники Агенції ООН у Telegram-каналі.

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Хто має право на грошову допомогу

Агенція ООН у справах біженців відкрила реєстрацію на виплати для деяких жителів Сумського регіону. Допомога охопить дві категорії населення. А саме:

внутрішніх переселенців, які переїхали не більше, ніж пів року тому;

біженці, які повернулись з-за кордону.

Претенденти мають підпадати під наступні вимоги:

у громадян невеликі фінансові можливості (дохід на одну особу в родині не вищий за 5,4 тис. грн);

родина має тільки одного з батьків, який виховує неповнолітню дитину чи кількох дітей, дбає про людей похилого віку;

у сім'ї є лише особи похилого віку, які займаються вихованням неповнолітніх дітей;

родина має тяжкохворих осіб чи людей з інвалідністю.

Сума допомоги становить 3,6 тис. грн на одну особу. Фінансування покриватиме три місяці, тобто загальна сума на кожного члена домогосподарства становитиме майже 11 тис. грн.

Як і де громадянам оформити виплати

Заявки прийматиме від жителів с. Лебединий Бобрик (Лебединська ТГ) Благодійний фонд "Право на захист" 11 квітня 2025 року. Громадяни зможуть потрапити на прийом у пункт збору даних лише за попереднім записом. Адреса прийому: вул. Центральна, 24 (11:00 — 15:00).

"Увага! Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Процес призначення допомоги може передбачати співбесіду з партнером Агенції — БФ "Право на захист".

Документи, які потрібно буде надати у пункті збору даних:

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки;

документи, що підтверджують категорію вразливості;

номер телефону заявника.

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Також ми повідомляли, що дехто з громадян зможе отримати до 100 тис. грн навесні 2025 року. Програма підтримки українців передбачає надання мікрогрантів для започаткування та розширення власної справи.