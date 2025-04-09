Виплати українцям — хто отримає шанс оформити допомогу в 3,6 тис. грн

Агенція ООН виплачує по 3,6 тис. грн — як подати заявку
У квітні 2025 року деякі українці зможуть подати заявки на багатоцільову грошову допомогу від Агенції ООН у справах біженців. Йдеться про суму виплати у 3,6 тис. грн протягом тримісячного періоду.
Про це повідомляють представники Агенції ООН у Telegram-каналі.
Хто має право на грошову допомогу
Агенція ООН у справах біженців відкрила реєстрацію на виплати для деяких жителів Сумського регіону. Допомога охопить дві категорії населення. А саме:
- внутрішніх переселенців, які переїхали не більше, ніж пів року тому;
- біженці, які повернулись з-за кордону.
Претенденти мають підпадати під наступні вимоги:
- у громадян невеликі фінансові можливості (дохід на одну особу в родині не вищий за 5,4 тис. грн);
- родина має тільки одного з батьків, який виховує неповнолітню дитину чи кількох дітей, дбає про людей похилого віку;
- у сім'ї є лише особи похилого віку, які займаються вихованням неповнолітніх дітей;
- родина має тяжкохворих осіб чи людей з інвалідністю.
Сума допомоги становить 3,6 тис. грн на одну особу. Фінансування покриватиме три місяці, тобто загальна сума на кожного члена домогосподарства становитиме майже 11 тис. грн.
Як і де громадянам оформити виплати
Заявки прийматиме від жителів с. Лебединий Бобрик (Лебединська ТГ) Благодійний фонд "Право на захист" 11 квітня 2025 року. Громадяни зможуть потрапити на прийом у пункт збору даних лише за попереднім записом. Адреса прийому: вул. Центральна, 24 (11:00 — 15:00).
"Увага! Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.
Процес призначення допомоги може передбачати співбесіду з партнером Агенції — БФ "Право на захист".
Документи, які потрібно буде надати у пункті збору даних:
- документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей;
- номер банківської картки;
- документи, що підтверджують категорію вразливості;
- номер телефону заявника.
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