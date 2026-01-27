Выплаты для пенсионеров и не только — кто в списке на помощь от UNHCR

Мужчина и женщина с бумагами. Фото: Freepik

Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) UNHCR Ukraine объявило регистрацию в программе поддержки жителей одной из прифронтовых громад. Выплаты доступны только нескольким категориям граждан, в частности пожилым людям.

Об этом говорится в обнародованной информации организации в Telegram.

Подробнее о программе помощи для прифронтовых громад

UNHCR Ukraine в новом году продолжает оказывать помощь беженцам, искателям убежища и переселенцам во время войны.

В частности, 28 января выплаты смогут оформить жители прифронтовой Кролевецкой громады Сумской области. Претендентам предоставят финпомощь в размере 3,6 тыс. грн на каждого человека в семье (сроком три месяца). Максимальная выплата будет равна 10,8 тыс. грн.

Подать заявку смогут следующие категории граждан:

Переселенцы, которые покинули опасные регионы за предыдущие шесть месяцев/прибыли на свой прежний адрес проживания); Беженцы, которые были вынуждены уехать из страны из-за войны после 24 февраля 2022 года, однако впоследствии вернулись на родину.

Право на финпомощь для этих категорий граждан может быть предоставлено при условии отсутствия аналогичной поддержки от других фондов в течение последних трех месяцев.

Также важно иметь одну из уязвимостей:

одинокий отец/мать с несовершеннолетними пожилыми детьми, гражданами пожилого возраста от 55 лет;

люди старшего и пожилого возраста, которым от 55 лет;

граждане, которым более 55 лет, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

лица с группой инвалидности/тяжелыми болезнями.

Финансово-экономическое состояние должно быть низким: доход на одного человека в семье не должен превышать 6,3 тыс. грн.

Как оформить помощь в Сумской области

Согласно правилам, жители г. Кролевец смогут зарегистрироваться в программе на выплаты на 28 января. Там будет работать мобильная бригада. Адрес приема: по. Мира, 2 (центр культуры) с 12.00 до 14.00.

"Вниманию жителей Кролевецкой громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Кролевец на 28 января 2025 (среда)", — говорится в сообщении.

Записаться на предварительный прием можно по номеру: 063 182 68 38.

