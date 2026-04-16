Виплати від UNHCR Ukraine: кому і де доступна грошова допомога в 11 000 грн у квітні

Людина тримає грошові купюри у гаманці.

16 квітня 2026 року благодійний фонд "Право на захист" проведе збір даних для виплати грошової допомоги від UNHCR Ukraine у Білій Церкві Київської області. Гроші зможуть отримати соціально вразливі категорії громадян з низькими доходами.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на оголошення пресслужби UNHCR.

Хто зможе оформити фінансову допомогу від UNHCR Ukraine

Як зазначається, родини зі статусами внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та біженця у Білій Церкві зможуть звернутися до пункту збору даних БФ "Право на захист" за таких умов:

Переселенці (за останні 45 днів), які залишили домівки у зв'язку із загрозою життю, через обстріли або обов’язкову евакуацію; ВПО (від 46 днів до шести місяців), які були вимушені переміститися через війну; Біженці або переселенці, які приїхали додому після переміщення по регіонах або з-за кордону, за умови, що повернення відбулося протягом останнього року та не раніше трьох місяців.

Серед ключових критеріїв відбору (для ВПО з переміщенням від 46 днів до шести місяців та біженців):

дохід у родині не повинен перевищувати 8 300 грн на одну людину на місяць;

близькість до лінії фронту, умови проживання, склад родини, наявність вразливості.

Важливим є також те, що за виплатами можна звернутися, навіть якщо громадяни отримували фінансову допомогу від інших міжнародних організацій, проте з того часу минуло більш ніж три місяці.

Залежно від ситуації UNHCR Ukraine надасть фінансову підтримку у розмірі від близько 11 000 до понад 12 000 грн на кожного члена домогосподарства.

Умови надання допомоги та список документів

Громадяни зі статусами внутрішнього переселенця та біженця у Білій Церкві можуть звернутися до пункту збору даних БФ "Право на захист" з 11:00 до 16:00 у четвер, 16 квітня, за такою адресою: пр-т. Незалежності 34, Центр ВПО. Реєстрація відбуватиметься за живою чергою та попереднім записом.

Необхідно мати такі документи (оригінали):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідка переселенця (або інший документ з підтвердженням переміщення);

свідоцтво про народження дітей;

банківська картка очільника родини (номер рахунку IBAN);

документи з підтвердженням інвалідності чи опіки.

Важливо бути присутніми усім членам родини у пункті реєстрації, проте для маломобільних осіб та дітей до трьох років реєстрація може відбутися на основі оригіналів документів за наявності меддовідки.

Організатори наголосили, що йдеться про попередню реєстрацію, сам факт якої ще не дає гарантію отримання грошової допомоги.

"Остаточне рішення щодо можливості реєстрації приймається фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що навесні французька організація "Acted" приймає заявки на виплату фінансової допомоги від жителів однієї з прифронтових громад. Грошову допомогу зможуть отримати тільки вразливі групи громадян у сумі до 42 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що українцям доступна у квітні грошова допомога від JERU за фінансової підтримки ФРН. У рамках програми внутрішньо переміщені особи та інші вразливі категорії населення отримають по 1 100 євро.