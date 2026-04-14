Виплати для людей з інвалідністю I-II групи: хто і де може оформити 1 800 грн

У квітні поточного року в одному з регіонів громадяни можуть отримати фінансову допомогу від гуманітарної організації "Acted". Виплати передбачені для вразливих категорій, зокрема, осіб, які мають інвалідність першої-другої групи, та людей похилого віку.

Де вразливим українцям доступна допомога від Acted

Гуманітарна організація "Acted" є незалежною міжнародною неурядовою організацією, заснованою у Франції у 1993 році. Сьогодні вона працює у Чернігівській області, надаючи фінансову допомогу громадянам на базові потреби під час війни.

Можливість оформити допомогу доступна жителям населених пунктів Холминської територіальної громади Чернігівської області: Березовий Гай, Бобрик, Борок, Дачне, Довжик, Жукля, Камка, Козилівка, Кучугури, Олешня, Радомка, Тихонівське, Уріччя, Холми, Ченчики.

Претендентам обіцяють нарахування щомісячних виплат у розмірі 1 800 грн на кожного члена домогосподарства упродовж пів року. Загалом кожна особа в родині зможе розраховувати на загальну суму підтримки у 10 800 грн.

Право подати заявку на участь у проєкті гуманітарної організації мають виключно ті громадяни, які належать до однієї з соціально вразливих груп. У списку:

Родини з громадянами з інвалідністю першої-другої групи; Людьми з тяжкими хронічними хворобами; Маломобільними людьми, яким потрібен сторонній догляд; Людьми похилого віку від 60 років.

Окрім того, звернутись за виплатами можуть домогосподарства, які очолюють жінки, родини, які мають дітей до двох років, де є вагітні жінки, де є від трьох дітей до 18 років, родини, які очолюють самотні батьки, громадяни, які постраждали від негативного впливу війни.

Як подати заявку на грошову допомогу та список документів

Згідно з умовами організації Acted, для попередньої реєстрації потрібно підготувати пакет документів для всіх членів родини (оригінали):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження (для дітей);

документ, що підтвердить факт проживання у громаді;

банківські реквізити (IBAN).

Громадяни, які відповідають умовам програми, можуть звертатися до 17 квітня (пн — пт, з 9:00 до 16:00) за такими номерами телефонів:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

Українців попередили, що наявність однієї або кількох категорій є обов’язковою умовою участі, однак ще не є гарантією надання допомоги.

У разі схвалення заявки громадянам нарахують кошти на карти Ощадбанку, ПриватБанку та через Укрпошту.

