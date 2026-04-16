UNHCR Ukraine предоставит украинцам от 11 000 грн: какие условия

Дата публикации 16 апреля 2026 08:00
Выплаты от UNHCR Ukraine: кому и где доступна денежная помощь в 11 000 грн в апреле
Человек держит денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

16 апреля 2026 года благотворительный фонд "Право на защиту" проведет сбор данных для выплаты денежной помощи от UNHCR Ukraine в Белой Церкви Киевской области. Деньги смогут получить социально уязвимые категории граждан с низкими доходами.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на объявление пресс-службы UNHCR.

Кто сможет оформить финансовую помощь от UNHCR Ukraine

Как отмечается, семьи со статусами внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и беженца в Белой Церкви смогут обратиться в пункт сбора данных БФ "Право на защиту" при следующих условиях:

  1. Переселенцы (за последние 45 дней), которые покинули дома в связи с угрозой жизни, из-за обстрелов или обязательной эвакуации;
  2. ВПЛ (от 46 дней до шести месяцев), которые были вынуждены переместиться из-за войны;
  3. Беженцы или переселенцы, которые приехали домой после перемещения по регионам или из-за границы, при условии, что возвращение произошло в течение последнего года и не ранее трех месяцев.

Среди ключевых критериев отбора (для ВПЛ с перемещением от 46 дней до шести месяцев и беженцев):

  • доход в семье не должен превышать 8 300 грн на одного человека в месяц;
  • близость к линии фронта, условия проживания, состав семьи, наличие уязвимости.

Важно также то, что за выплатами можно обратиться, даже если граждане получали финансовую помощь от других международных организаций, однако с тех пор прошло более трех месяцев.

В зависимости от ситуации UNHCR Ukraine предоставит финансовую поддержку в размере от около 11 000 до более 12 000 грн на каждого члена домохозяйства.

Условия предоставления помощи и список документов

Граждане со статусами внутреннего переселенца и беженца в Белой Церкви могут обратиться в пункт сбора данных БФ "Право на защиту" с 11:00 до 16:00 в четверг, 16 апреля, по следующему адресу: пр-т. Независимости 34, Центр ВПЛ. Регистрация будет происходить по живой очереди и предварительной записи.

Необходимо иметь следующие документы (оригиналы):

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справка переселенца (или другой документ с подтверждением перемещения);
  • свидетельство о рождении детей;
  • банковская карта главы семьи (номер счета IBAN);
  • документы с подтверждением инвалидности или опеки.

Важно присутствовать всем членам семьи в пункте регистрации, однако для маломобильных лиц и детей до трех лет регистрация может состояться на основе оригиналов документов при наличии медсправки.

Организаторы отметили, что речь идет о предварительной регистрации, сам факт которой еще не дает гарантию получения денежной помощи.

"Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что весной французская организация "Acted" принимает заявки на выплату финансовой помощи от жителей одной из прифронтовых громад. Денежную помощь смогут получить только уязвимые группы граждан в сумме до 42 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцам доступна в апреле денежная помощь от JERU при финансовой поддержке ФРГ. В рамках программы внутренне перемещенные лица и другие уязвимые категории населения получат по 1 100 евро.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
