Виплати від ФРН у квітні: кому з громадян обіцяють надати 1 100 євро

Жінка тримає євровалюту в руках. Фото: Новини.LIVE

У квітні поточного року міжнародна ініціатива JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) за фінансової підтримки ФРН надасть громадянам по 1 100 євро. Йдеться про гранти на розвиток підприємництва для самозайнятих осіб та малого бізнесу.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів.

Де доступна грантова допомога за фінпідтримки ФРН у квітні

Йдеться про реалізацію проєкту з підтримки підприємництва в Україні, в рамках якого до нього можуть долучитися самозайняті та представники малого бізнесу. Він став можливим завдяки фінансовій підтримці Міністерства економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина (BMZ).

Поширюється дія відповідної програми на Харківський регіон:

Харківську територіальну громаду;

Височанську територіальну громаду.

Важливою умовою участі у проєкті є наявність критерію соціальної вразливості населення. У ньому можуть взяти участь:

Читайте також:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО): Одинокі батьки/матері; Багатодітні родини; Ветерани війни; Постраждалі від війни домогосподарства; Особи з інвалідністю/домогосподарства з громадянами з інвалідністю; Родини з вагітними жінками чи які мають дітей до шести місяців; Домогосподарства, у яких низькі доходи.

Заявники мають дотриматися таких умов одночасно для права участі:

претендент є самозайнятою особою чи фізичною особою-підприємцем;

подача звітності;

створення відеовізитівки;

готовність у разі перемоги до участі у бізнес-навчанні.

Які розміри допомоги та правила реєстрації

Згідно з інформацією благодійників, самозайнятим особам та представникам малого бізнесу нададуть фінансові гранти у розмірі 1 140 євро (еквівалент 59 000 грн). Гроші дозволятиметься використати так:

80% — на придбання обладнання;

20% — на інший розхідний матеріал.

Передбачатиметься можливість бізнес-навчання та отримання індивідуальних консультацій для переможців проєкту.

Громадяни мають заповнити спеціальну онлайн-форму для попередньої реєстрації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що УВКБ ООН надасть фіндопомогу для мешканців однієї з громад до 12 300 грн. Для цього необхідно належати до вразливих груп населення та мати пакет документів.

Ще Новини.LIVE писали, що у квітні жителям одного з міст доступна грошова допомога від Карітас-Спес. Кошти зможуть оформити переселенці, які мають статус переміщення не більш ніж 45 днів.