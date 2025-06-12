Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы UNHCR Ukraine предоставит украинцам помощь в июне — кто в списке

UNHCR Ukraine предоставит украинцам помощь в июне — кто в списке

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 08:00
Выплаты от UNHCR Ukraine — кому из украинцев доступна помощь в июне
Человек держит национальную валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Условия программы финподдержки от UNHCR Ukraine Как подать заявку на участие в программе помощи

Некоторые украинцы могут воспользоваться возможностью зарегистрироваться в программе финансовой поддержки от UNHCR Ukraine, что является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Такая возможность доступна в одной из территориальных громад в Сумской области.

Об этом говорится в анонсе представителей УВКБ ООН в Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Условия программы финподдержки от UNHCR Ukraine

По информации организаторов, открыта запись в очередь на предоставление денежной помощи для жителей Кролевецкой громады.

Финподдержка от UNHCR Ukraine будет доступна только нескольким категориям граждан, которые из-за российской агрессии были вынуждены покидать собственные дома. А именно:

  • для лиц, выехавших за последние полгода, или же вернувшихся после выезда на прежний адрес проживания, которые не участвовали в программах по оказанию помощи в течение последних трех месяцев;
  • для беженцев, которые вернулись домой из-за границы, и также не регистрировались на аналогичные выплаты в течение последних трех месяцев.

Важным условием в предоставлении соответствующей помощи является трудное финансовое положение: доход на каждого человека в домохозяйстве не превышает 5,4 тыс. грн.

Также приоритетно будет предоставлена финпомощь гражданам, которые попали в такие жизненные ситуации:

  • неполная семья, которую возглавляет только мать, отец или опекун с детьми до 18 лет, или пожилыми людьми, которым более 55 лет;
  • пожилые люди вынуждены самостоятельно заниматься воспитанием несовершеннолетних детей;
  • в семье есть лица с тяжелыми заболеваниями или группой инвалидности.

Как подать заявку на участие в программе помощи

Согласно условиям программы, каждый из претендентов с низкими доходами получит по 10,8 тыс. грн. Сумма помощи базируется на размере минимальной потребительской корзины, что составляет 3,6 тыс. грн. на человека и покрывает трехмесячный период. Выплата поступит одним траншем сразу за три месяца.

Запись в очередь на оказание помощи будет происходить по телефону: 063 182 68 38.

"Вниманию жителей Кролевецкой громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Кролевец на 12 июня 2025 (четверг).Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 09:00-16:00", — сообщили организаторы.

Ранее мы писали о том, что организация Mercy Corps собирает заявки от украинских женщин на участие в программе денежной помощи. Программа охватывает 11 регионов.

Также сообщалось, что граждане могут зарегистрироваться в программе по поддержке бизнеса. В ее рамках 10 участникам выплатят по 7 тыс. евро.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации