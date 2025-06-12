Выплаты от UNHCR Ukraine — кому из украинцев доступна помощь в июне

Человек держит национальную валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут воспользоваться возможностью зарегистрироваться в программе финансовой поддержки от UNHCR Ukraine, что является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Такая возможность доступна в одной из территориальных громад в Сумской области.

Об этом говорится в анонсе представителей УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Условия программы финподдержки от UNHCR Ukraine

По информации организаторов, открыта запись в очередь на предоставление денежной помощи для жителей Кролевецкой громады.

Финподдержка от UNHCR Ukraine будет доступна только нескольким категориям граждан, которые из-за российской агрессии были вынуждены покидать собственные дома. А именно:

для лиц, выехавших за последние полгода, или же вернувшихся после выезда на прежний адрес проживания, которые не участвовали в программах по оказанию помощи в течение последних трех месяцев;

для беженцев, которые вернулись домой из-за границы, и также не регистрировались на аналогичные выплаты в течение последних трех месяцев.

Важным условием в предоставлении соответствующей помощи является трудное финансовое положение: доход на каждого человека в домохозяйстве не превышает 5,4 тыс. грн.

Также приоритетно будет предоставлена финпомощь гражданам, которые попали в такие жизненные ситуации:

неполная семья, которую возглавляет только мать, отец или опекун с детьми до 18 лет, или пожилыми людьми, которым более 55 лет;

пожилые люди вынуждены самостоятельно заниматься воспитанием несовершеннолетних детей;

в семье есть лица с тяжелыми заболеваниями или группой инвалидности.

Как подать заявку на участие в программе помощи

Согласно условиям программы, каждый из претендентов с низкими доходами получит по 10,8 тыс. грн. Сумма помощи базируется на размере минимальной потребительской корзины, что составляет 3,6 тыс. грн. на человека и покрывает трехмесячный период. Выплата поступит одним траншем сразу за три месяца.

Запись в очередь на оказание помощи будет происходить по телефону: 063 182 68 38.

"Вниманию жителей Кролевецкой громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Кролевец на 12 июня 2025 (четверг).Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 09:00-16:00", — сообщили организаторы.

Ранее мы писали о том, что организация Mercy Corps собирает заявки от украинских женщин на участие в программе денежной помощи. Программа охватывает 11 регионов.

Также сообщалось, что граждане могут зарегистрироваться в программе по поддержке бизнеса. В ее рамках 10 участникам выплатят по 7 тыс. евро.