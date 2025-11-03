Відео
Україна
Головна Фінанси UNHCR Ukraine надасть кошти для малозабезпечених громадян

UNHCR Ukraine надасть кошти для малозабезпечених громадян

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 08:00
Оновлено: 08:13
Виплати від UNHCR Ukraine — хто отримає з малозабезпечених громадян восени
Чоловік та жінка рахують гроші. Фото: Freepik

UNHCR Ukraine реалізує програму багатоцільової підтримки громадян в одному з українських міст восени 2025 року. Вона передбачає надання виплат вразливим категоріям громадян, зокрема, з-поміж внутрішніх переселенців.

Про це інформує UNHCR Ukraine у Telegram-каналі.

Читайте також:

Кому передбачена фінансова допомога від UNHCR Ukraine 

Можливість оформити фіндопомогу доступна лише в деяких областях через обмежені фінансові ресурси організації. Зокрема, скористатися нею можуть жителі міста Суми. Громадяни повинні мати необхідні документи та підпадати під визначені правила.

Згідно з вимогами програми, українці отримають виплати від організації, якщо через російську агресію довелося переїздити. Кожному члену домогосподарства виплатять суму в 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн три місяці поспіль).

Звертатися за грошовою допомогою можуть дві категорії громадян, якщо не мали аналогічної підтримки від інших українських/міжнародних фондів за попередні три місяці: 

  • внутрішні переселенці, якщо виїхали з дому, або повернулись на попередню адресу проживання за останні три місяці;
  • громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону після виїзду на початку повномасштабного вторгнення.

Також переселенці та біженці мають підпадати під один з критеріїв вразливості:

  • у родині є лише самотня матір чи батько, які виховують дітей до 18 років чи утримують людей від 55 років;
  • у домогосподарстві наявні громадяни похилого віку, також, якщо займаються вихованням неповнолітніх дітей;
  • родина має громадян, у яких діагностовані тяжкі хвороби чи інвалідність.

Серед інших вимог — низькі щомісячні доходи, вони на одну особу у родині не повинні перевищувати 5,4 тис. грн.

Як подати заявку на грошову допомогу

Отримати фіндопомогу від UNHCR Ukraine можна буде в м. Суми за адресою: вул. Революції Гідності, 15. Реєстрація здійснюється тільки за попереднім записом в чергу на прийом. 

Для отримання номера в чергу в пункт збору даних у Сумах необхідно заповнити електронну форму.

У разі правильного заповнення форми громадянам автоматично присвоять відповідний номер у черзі.

"Прийом за живою чергою відбуватись не буде. Після запису в електронну чергу на прийом необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН в м.Суми. Вам в телефонному режимі повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — йдеться у повідомленні. 

Раніше ми писали, що ВПО можуть взяти участь у програмі допомоги, що передбачає надання фінпідтримки. Проєкт від УВКБ ООН дозволить отримати кошти на пів року.

Також ми розповідали, що в одній з областей діє грантова програма з надання підтримки домогосподарствам, що постраждали від агресії РФ. В її рамках можна отримати кошти на відновлення джерела доходу.  

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
