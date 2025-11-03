Виплати від UNHCR Ukraine — хто отримає з малозабезпечених громадян восени

Чоловік та жінка рахують гроші. Фото: Freepik

UNHCR Ukraine реалізує програму багатоцільової підтримки громадян в одному з українських міст восени 2025 року. Вона передбачає надання виплат вразливим категоріям громадян, зокрема, з-поміж внутрішніх переселенців.

Про це інформує UNHCR Ukraine у Telegram-каналі.

Кому передбачена фінансова допомога від UNHCR Ukraine

Можливість оформити фіндопомогу доступна лише в деяких областях через обмежені фінансові ресурси організації. Зокрема, скористатися нею можуть жителі міста Суми. Громадяни повинні мати необхідні документи та підпадати під визначені правила.

Згідно з вимогами програми, українці отримають виплати від організації, якщо через російську агресію довелося переїздити. Кожному члену домогосподарства виплатять суму в 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн три місяці поспіль).

Звертатися за грошовою допомогою можуть дві категорії громадян, якщо не мали аналогічної підтримки від інших українських/міжнародних фондів за попередні три місяці:

внутрішні переселенці, якщо виїхали з дому, або повернулись на попередню адресу проживання за останні три місяці;

громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону після виїзду на початку повномасштабного вторгнення.

Також переселенці та біженці мають підпадати під один з критеріїв вразливості:

у родині є лише самотня матір чи батько, які виховують дітей до 18 років чи утримують людей від 55 років;

у домогосподарстві наявні громадяни похилого віку, також, якщо займаються вихованням неповнолітніх дітей;

родина має громадян, у яких діагностовані тяжкі хвороби чи інвалідність.

Серед інших вимог — низькі щомісячні доходи, вони на одну особу у родині не повинні перевищувати 5,4 тис. грн.

Як подати заявку на грошову допомогу

Отримати фіндопомогу від UNHCR Ukraine можна буде в м. Суми за адресою: вул. Революції Гідності, 15. Реєстрація здійснюється тільки за попереднім записом в чергу на прийом.

Для отримання номера в чергу в пункт збору даних у Сумах необхідно заповнити електронну форму.

У разі правильного заповнення форми громадянам автоматично присвоять відповідний номер у черзі.

"Прийом за живою чергою відбуватись не буде. Після запису в електронну чергу на прийом необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН в м.Суми. Вам в телефонному режимі повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — йдеться у повідомленні.

