Выплаты от UNHCR Ukraine — кто получит из малообеспеченных граждан осенью

UNHCR Ukraine реализует программу многоцелевой поддержки граждан в одном из украинских городов осенью 2025 года. Она предусматривает предоставление выплат уязвимым категориям граждан, в частности, из числа внутренних переселенцев.

Об этом информирует UNHCR Ukraine в Telegram-канале.

Кому предусмотрена финансовая помощь от UNHCR Ukraine

Возможность оформить финпомощь доступна только в некоторых областях из-за ограниченных финансовых ресурсов организации. В частности, воспользоваться ею могут жители города Сумы. Граждане должны иметь необходимые документы и подпадать под определенные правила.

Согласно требованиям программы, украинцы получат выплаты от организации, если из-за российской агрессии пришлось переезжать. Каждому члену домохозяйства выплатят сумму в 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн три месяца подряд).

Обращаться за денежной помощью могут две категории граждан, если не имели аналогичной поддержки от других украинских/международных фондов за предыдущие три месяца:

внутренние переселенцы, если выехали из дома, или вернулись на предыдущий адрес проживания за последние три месяца;

граждане, которые вернулись в Украину из-за границы после выезда в начале полномасштабного вторжения.

Также переселенцы и беженцы должны подпадать под один из критериев уязвимости:

в семье есть только одинокая мать или отец, которые воспитывают детей до 18 лет или содержат людей от 55 лет;

в домохозяйстве имеются граждане пожилого возраста, также, если занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;

семья имеет граждан, у которых диагностированы тяжелые болезни или инвалидность.

Среди других требований — низкие ежемесячные доходы, они на одного человека в семье не должны превышать 5,4 тыс. грн.

Как подать заявку на денежную помощь

Получить финпомощь от UNHCR Ukraine можно будет в г. Сумы по адресу: ул. Революции Достоинства, 15. Регистрация осуществляется только по предварительной записи в очередь на прием.

Для получения номера в очередь в пункт сбора данных в Сумах необходимо заполнить электронную форму.

В случае правильного заполнения формы гражданам автоматически присвоят соответствующий номер в очереди.

"Прием по живой очереди происходить не будет. После записи в электронную очередь на прием необходимо ожидать звонка работников пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН в г.Сумы. Вам в телефонном режиме сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ВПЛ могут принять участие в программе помощи, предусматривающей предоставление финподдержки. Проект от УВКБ ООН позволит получить средства на полгода.

Также мы рассказывали, что в одной из областей действует грантовая программа по оказанию поддержки домохозяйствам, пострадавшим от агрессии РФ. В ее рамках можно получить средства на восстановление источника дохода.