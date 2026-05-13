Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси UNHCR Ukraine надасть 12 300 грн: умови та список документів

UNHCR Ukraine надасть 12 300 грн: умови та список документів

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 08:00
Виплати до 12 300 грн: кому доступна фінансова підтримка від UNHCR 13 травня
Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

13 травня 2026 року громадяни в одному з прифронтових міст зможуть оформити фінансову допомогу від The UN Refugee Agency (UNHCR). У рамках програми внутрішні переселенці, біженці та власники пошкодженого чи зруйнованого житла через російські обстріли зможуть отримати виплати у розмірі від 10 800 до 12 300 грн. 

Про те, хто і де за новими правилами зможе отримати допомогу, інформують Новини.LIVE

Кому доступна фінансова підтримка від UNHCR у травні

Оформити грошову допомогу мають можливість жителі міста Ромни Сумської області. Зокрема, зареєструватися у програмі допомоги від UNHCR можуть люди, які потребують індивідуальної підтримки, оскільки потрапили у складні життєві обставини під час війни. Можливість подати заявки відкрита для таких основних груп громадян: 

  1. Власників пошкодженого/зруйнованого житла від російських обстрілів;
  2. Родичів загиблих через ворожі удари;
  3. Людей, яким потрібне лікування у зв'язку з обстрілами;
  4. Громадян, як залишили небезпечні райони чи окуповані ворогом території;
  5. Переселенців, які виїхали за останні пів року;
  6. Біженців, які повернулися з-за кордону протягом останнього року;
  7. ВПО, які за останній рік прибули додому після виїзду та мешкають там від трьох місяців.

Розмір грошової допомоги та як оформити виплати

В організації обіцяють виплатити різні суми фіндопомоги, залежно від тієї ситуації, в яку потрапили громадяни. А саме:

  • 12 300 грн — для переселенців, які переїхали за попередні 45 днів;
  • 12 300 грн — для ВПО, які залишили оселі у зв'язку з загрозою для життя від 46 днів до пів року;
  • 10 800 грн — для біженців, які прибули додому за останні три місяці й не пізніше ніж один рік;
  • 12 300 грн — для родин, які постраждали через обстріли за останні 45 днів.

Для того, щоб зареєструватися у програмі громадяни мають зателефонувати до офісу організації у будні з 9:00-16:00. Після цього родин запросять до пункту видачі допомоги.

Читайте також:

"До уваги мешканців Роменської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Ромни на 13 травня 2026 (середа), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних", — йдеться у повідомленні.

Громадяни повинні підготувати такі документи:

  • паспорт/ідентифікаційний код для осіб у родині (за наявності);
  • дійсний IBAN особистого рахунку;
  • документи, що підтверджують склад домогосподарства;
  • довідку про наявність критерію вразливості.

Ще Новини.LIVE розповідали, що до 17 травня можна подати заявку за програмою, що реалізує чеська організація "Людина в біді". Вона доступна у двох українських регіонах: Львівському та Харківському. Долучитися та отримати до 4 800 доларів можуть ветерани та військові, звільнені зі служби, члени сімей ветеранів.

Також Новини.LIVE писали, що в одній з прифронтових областей громадяни можуть взяти участь в ініціативі JERU за фінпідтримки уряду Німеччини у 2026 році. У рамках програми можна отримати  гранти до 59 000 грн на підприємництво для самозайнятих та малого бізнесу. Зокрема, програма доступна особам з інвалідністю. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації