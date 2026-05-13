Виплати до 12 300 грн: кому доступна фінансова підтримка від UNHCR 13 травня

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

13 травня 2026 року громадяни в одному з прифронтових міст зможуть оформити фінансову допомогу від The UN Refugee Agency (UNHCR). У рамках програми внутрішні переселенці, біженці та власники пошкодженого чи зруйнованого житла через російські обстріли зможуть отримати виплати у розмірі від 10 800 до 12 300 грн.

Про те, хто і де за новими правилами зможе отримати допомогу, інформують Новини.LIVE.

Кому доступна фінансова підтримка від UNHCR у травні

Оформити грошову допомогу мають можливість жителі міста Ромни Сумської області. Зокрема, зареєструватися у програмі допомоги від UNHCR можуть люди, які потребують індивідуальної підтримки, оскільки потрапили у складні життєві обставини під час війни. Можливість подати заявки відкрита для таких основних груп громадян:

Власників пошкодженого/зруйнованого житла від російських обстрілів; Родичів загиблих через ворожі удари; Людей, яким потрібне лікування у зв'язку з обстрілами; Громадян, як залишили небезпечні райони чи окуповані ворогом території; Переселенців, які виїхали за останні пів року; Біженців, які повернулися з-за кордону протягом останнього року; ВПО, які за останній рік прибули додому після виїзду та мешкають там від трьох місяців.

Розмір грошової допомоги та як оформити виплати

В організації обіцяють виплатити різні суми фіндопомоги, залежно від тієї ситуації, в яку потрапили громадяни. А саме:

12 300 грн — для переселенців, які переїхали за попередні 45 днів;

12 300 грн — для ВПО, які залишили оселі у зв'язку з загрозою для життя від 46 днів до пів року;

10 800 грн — для біженців, які прибули додому за останні три місяці й не пізніше ніж один рік;

12 300 грн — для родин, які постраждали через обстріли за останні 45 днів.

Для того, щоб зареєструватися у програмі громадяни мають зателефонувати до офісу організації у будні з 9:00-16:00. Після цього родин запросять до пункту видачі допомоги.

Читайте також:

"До уваги мешканців Роменської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Ромни на 13 травня 2026 (середа), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних", — йдеться у повідомленні.

Громадяни повинні підготувати такі документи:

паспорт/ідентифікаційний код для осіб у родині (за наявності);

дійсний IBAN особистого рахунку;

документи, що підтверджують склад домогосподарства;

довідку про наявність критерію вразливості.

Ще Новини.LIVE розповідали, що до 17 травня можна подати заявку за програмою, що реалізує чеська організація "Людина в біді". Вона доступна у двох українських регіонах: Львівському та Харківському. Долучитися та отримати до 4 800 доларів можуть ветерани та військові, звільнені зі служби, члени сімей ветеранів.

Також Новини.LIVE писали, що в одній з прифронтових областей громадяни можуть взяти участь в ініціативі JERU за фінпідтримки уряду Німеччини у 2026 році. У рамках програми можна отримати гранти до 59 000 грн на підприємництво для самозайнятих та малого бізнесу. Зокрема, програма доступна особам з інвалідністю.