Виплати для людей з інвалідністю І-ІІІ групи: кому Німеччина нарахує 1 330 доларів

Жінка в інвалідному візку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Мешканці одного з прифронтових регіонів мають можливість зареєструватися у програмі міжнародної ініціативи JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) за фінансової підтримки уряду Німеччини у 2026 році. Вона передбачає надання грантової допомоги на розвиток підприємництва самозайнятим та малому бізнесу, якщо належать до вразливих груп, зокрема людям з інвалідністю.

Про це йдеться в оголошенні організаторів, розповідають Новини.LIVE.

Хто може отримати грантову допомогу за фінпідтримки Німеччини

Реалізують проєкт підтримки підприємництва у Харківському регіоні. Відповідна ініціатива доступна вразливим українцям прифронтових громад завдяки фінансуванню Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Допомога буде надана підприємцям таких громад:

Харківської територіальної громади;

Височанської територіальної громади.

Головною вимогою для права участі у проєкті є наявність критерію вразливості. Йдеться про:

Читайте також:

Осіб з інвалідністю чи родини, де є люди з інвалідністю;

Ветеранів війни;

Внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

Одиноких батьків/матерів;

Багатодітних родин;

Домогосподарства, що постраждали від війни;

Домогосподарства з вагітними жінками/які мають дітей до пів року;

Родини, у яких низькі доходи.

Водночас, претенденти повинні дотриматися низки інших умов одночасно:

бути самозайнятою особою/фізособою-підприємцем;

подати звітність;

створення відеовізитівки;

готовність до участі у здобутті бізнес-освіти.

Сума грошової допомоги та правила подачі заявки

За даними організації, самозайняті особи та представники малого бізнесу можуть отримати грант до 1 330 доларів (гривневий еквівалент — 59 000 грн). Кошти дозволено використовувати наступним чином:

частка 80% — на купівлю обладнання;

частка 20% — на розхідні матеріали.

Також передбачатиметься можливість отримання експрес-навчання у сфері бізнесу та індивідуальних консультацій.

Якщо громадяни вважають, що відповідають вищевказаним критеріям і потребують фінансової підтримки, необхідно зареєструвати дані за допомогою спеціальної форми. Надану інформацію передадуть координаторам програми для обробки.

"Партнери та "JERU" не можуть гарантувати, що всім зареєстрованим буде надана допомога та обмежують право застосовувати додаткові критерії у разі, якщо кількість зареєстрованих бенефіціарів перевищує наявні ресурси", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що навесні поточного року в одній з громад громадяни отримають грошову допомогу від Червоного Хреста. Вона поширюється на вразливі групи людей прифронтових громад Сумської області. В її рамках нададуть одноразову грошову допомогу, розраховану на пів року.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у травні у трьох областях родини, які постраждали від війни, зможуть оформити грошову допомогу. Надання виплат буде передбачене також на шість місяців. Звернутися за допомогою можуть родини, які мешкають у кількох громадах Донецької, Запорізької та Харківської областей.