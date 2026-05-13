Главная Финансы UNHCR Ukraine предоставит 12 300 грн: условия и список документов

Дата публикации 13 мая 2026 08:00
Выплаты до 12 300 грн: кому доступна финансовая поддержка от UNHCR 13 мая
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

13 мая 2026 года граждане в одном из прифронтовых городов смогут оформить финансовую помощь от The UN Refugee Agency (UNHCR). В рамках программы внутренние переселенцы, беженцы и владельцы поврежденного или разрушенного жилья из-за российских обстрелов смогут получить выплаты в размере от 10 800 до 12 300 грн.

О том, кто и где по новым правилам сможет получить помощь, информируют Новини.LIVE.

Кому доступна финансовая поддержка от UNHCR в мае

Оформить денежную помощь имеют возможность жители города Ромны Сумской области. В частности, зарегистрироваться в программе помощи от UNHCR могут люди, которые нуждаются в индивидуальной поддержке, поскольку попали в сложные жизненные обстоятельства во время войны. Возможность подать заявки открыта для таких основных групп граждан:

  1. Владельцев поврежденного/разрушенного жилья от российских обстрелов;
  2. Родственников погибших из-за вражеских ударов;
  3. Людей, которым требуется лечение в связи с обстрелами;
  4. Граждан, которые покинули опасные районы или оккупированные врагом территории;
  5. Переселенцев, которые выехали за последние полгода;
  6. Беженцев, которые вернулись из-за границы в течение последнего года;
  7. ВПЛ, которые за последний год прибыли домой после выезда и живут там от трех месяцев.

Размер денежной помощи и как оформить выплаты

В организации обещают выплатить разные суммы финпомощи, в зависимости от той ситуации, в которую попали граждане. А именно:

  • 12 300 грн — для переселенцев, которые переехали за предыдущие 45 дней;
  • 12 300 грн — для ВПЛ, которые оставили дома в связи с угрозой для жизни от 46 дней до полугода;
  • 10 800 грн — для беженцев, которые прибыли домой за последние три месяца и не позднее одного года;
  • 12 300 грн — для семей, пострадавших из-за обстрелов за последние 45 дней.

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, граждане должны позвонить в офис организации в будни с 9:00-16:00. После этого семьи пригласят в пункт выдачи помощи.

"Вниманию жителей Роменской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Ромны на 13 мая 2026 (среда), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38. Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных", — говорится в сообщении.

Граждане должны подготовить следующие документы:

  • паспорт/идентификационный код для лиц в семье (при наличии);
  • действительный IBAN личного счета;
  • документы, подтверждающие состав домохозяйства;
  • справку о наличии критерия уязвимости.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что до 17 мая можно подать заявку по программе, которую реализует чешская организация "Человек в беде". Она доступна в двух украинских регионах: Львовском и Харьковском. Приобщиться и получить до 4 800 долларов могут ветераны и военные, уволенные со службы, члены семей ветеранов.

Также Новини.LIVE писали, что в одной из прифронтовых областей граждане могут принять участие в инициативе JERU при финподдержке правительства Германии в 2026 году. В рамках программы можно получить гранты до 59 000 грн на предпринимательство для самозанятых и малого бизнеса. В частности, программа доступна лицам с инвалидностью.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
