Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від Чехії: хто і де отримає до 4 800 доларів

Грошова допомога від Чехії: хто і де отримає до 4 800 доларів

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 13:00
Виплати до 4 800 доларів: хто і де може отримати грошову допомогу від Чехії
Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

До 17 травня 2026 року чеська гуманітарна організація "Людина в біді" приймає заявки на проєкт, що передбачає надання фінансових грантів на розвиток підприємництва. Скористатися такою можливістю можуть жителі двох українських регіонів.

Про те, кому передбачені гранти, пояснює портал Новини.LIVE.

Хто і де може отримати грошову допомогу від Чехії

Як зазначають в організації, у рамках проєкту "Довіра" передбачається надання мікрогрантів мікро- та малим підприємствам. Його реалізують одразу у двох областях (з обмеженням щодо територій з активними бойовими діями чи підвищеним ризиком для життя та ведення бізнес-діяльності):

  • Львівській області;
  • Харківській області.

Долучитися до відповідної програми зможуть лише окремі соціальні групи громадян. А саме:

  • ветерани та звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року;
  • члени сімей ветеранів, а також рідні загиблих (померлих) військових;
  • родичі зниклих безвісти захисників.

Також у пріоритеті будуть ті, хто має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), а бізнес — соціальну спрямованість (виробництво товарів, надання послуг для найбільш уразливих категорій населення).

Читайте також:

Серед інших умов для права в отриманні грантів:

  • мати документи, що підтвердять статус;
  • держреєстрацію підприємницької діяльності на час подання заявки;
  • ведення підприємницької діяльності на вищевказаних територіях Львівської та Харківської областей;
  • заходи в рамках бізнес-ідеї мають бути заплановані на термін до 60 календарних днів.

Метою ініціативи є надання можливості зміцнити економічну спроможність вищевказаних категорій осіб шляхом розвитку чи відновлення мікро- та малого підприємництва.

Розмір грошової допомоги на бізнес та як оформити

У рамках проєкту з надання допомоги передбачається можливість отримання фінансових грантів у розмірі до 216 000 грн (4 880 доларів) для мікро- та малих підприємств (фізосіб та юросіб).

Використати гранти дозволятиметься на:

  • поновлення активів;
  • витрати, що пов'язані зі створенням нових робочих місць (окрім зарплати);
  • оплату оренди приміщення (до двох місяців);
  • ремонти, облаштування приміщень;
  • купівлю обладнання чи інструментів;
  • придбання сировини для виробничих процесів (не більш ніж 30% від розміру гранту);
  • на навчання персоналу;
  • на маркетинг, рекламу (до 30% від гранту);
  • на юридичні, консалтингові послуги;
  • інші заходи, що пов'язані з бізнесом.

Громадяни мають заповнити грантову заявку для попередньої реєстрації у проєкті. 

"Орієнтовний час очікування результатів конкурсу учасниками становить до 2 (двох) місяців з моменту закриття реєстраційної форми на участь у конкурсі. Кінцевий термін подання заявок: 17.05.2026", — повідомили організатори.

Ще Новини.LIVE розповідали, що до 15 травня можна подати заявку на допомогу у розмірі до 20 000 євро. Взяти участь можуть постраждалі через війну громадяни, які мають пошкоджені, зруйновані та релоковані підприємства. Кошти надасть Міжнародна організація з міграції. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в одному з прифронтових регіонів громадяни можуть долучитися до ініціативи JERU за фінансової підтримки німецького уряду у 2026 році. Програма передбачає надання грантів на підприємництво для самозайнятих та малого бізнесу. Зокрема, вони доступні особам з інвалідністю.  

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації