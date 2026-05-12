Виплати до 4 800 доларів: хто і де може отримати грошову допомогу від Чехії

До 17 травня 2026 року чеська гуманітарна організація "Людина в біді" приймає заявки на проєкт, що передбачає надання фінансових грантів на розвиток підприємництва. Скористатися такою можливістю можуть жителі двох українських регіонів.

Хто і де може отримати грошову допомогу від Чехії

Як зазначають в організації, у рамках проєкту "Довіра" передбачається надання мікрогрантів мікро- та малим підприємствам. Його реалізують одразу у двох областях (з обмеженням щодо територій з активними бойовими діями чи підвищеним ризиком для життя та ведення бізнес-діяльності):

Львівській області;

Харківській області.

Долучитися до відповідної програми зможуть лише окремі соціальні групи громадян. А саме:

ветерани та звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року;

члени сімей ветеранів, а також рідні загиблих (померлих) військових;

родичі зниклих безвісти захисників.

Також у пріоритеті будуть ті, хто має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), а бізнес — соціальну спрямованість (виробництво товарів, надання послуг для найбільш уразливих категорій населення).

Серед інших умов для права в отриманні грантів:

мати документи, що підтвердять статус;

держреєстрацію підприємницької діяльності на час подання заявки;

ведення підприємницької діяльності на вищевказаних територіях Львівської та Харківської областей;

заходи в рамках бізнес-ідеї мають бути заплановані на термін до 60 календарних днів.

Метою ініціативи є надання можливості зміцнити економічну спроможність вищевказаних категорій осіб шляхом розвитку чи відновлення мікро- та малого підприємництва.

Розмір грошової допомоги на бізнес та як оформити

У рамках проєкту з надання допомоги передбачається можливість отримання фінансових грантів у розмірі до 216 000 грн (4 880 доларів) для мікро- та малих підприємств (фізосіб та юросіб).

Використати гранти дозволятиметься на:

поновлення активів;

витрати, що пов'язані зі створенням нових робочих місць (окрім зарплати);

оплату оренди приміщення (до двох місяців);

ремонти, облаштування приміщень;

купівлю обладнання чи інструментів;

придбання сировини для виробничих процесів (не більш ніж 30% від розміру гранту);

на навчання персоналу;

на маркетинг, рекламу (до 30% від гранту);

на юридичні, консалтингові послуги;

інші заходи, що пов'язані з бізнесом.

Громадяни мають заповнити грантову заявку для попередньої реєстрації у проєкті.

"Орієнтовний час очікування результатів конкурсу учасниками становить до 2 (двох) місяців з моменту закриття реєстраційної форми на участь у конкурсі. Кінцевий термін подання заявок: 17.05.2026", — повідомили організатори.

