UNHCR надасть ВПО допомогу: як оформити 12 300 грн
У жовтні 2026 року UNHCR Ukraine, що представляє UN Refugee Agency в Україні, відкриє реєстрацію деяких жителів Київської області на отримання грошової допомоги на тримісячний термін. Подавати заявки можуть найбільш вразливі групи населення з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про те, де і для кого доступні виплати у жовтні, розповідає видання Новини.LIVE.
У якому місті нададуть допомогу від UNHCR Ukraine
Йдеться про можливість реєстрації на грошову допомогу від UN Refugee Agency у місті Біла Церква Київської області, яку відкриють 22 жовтня 2026 року.
Подавати заявки запрошують у пункт збору даних родини, які:
- Є внутрішніми переселенцями (за останні 45 днів), які виїхали зі своїх домівок через загрози життю, атака або примусову евакуацію;
- Переселенцями (від 46 днів до 6 місяців), переміщеними через війну;
- Біженцями чи ВПО, які повернулися додому (після вимушеного переміщення по країні або з-за кордону), якщо це сталося протягом останніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.
Звертатися за консультацією з приводу реєстрації можна, навіть якщо громадяни отримували подібні виплати від інших міжнародних фондів чи організацій, проте відтоді минуло понад три місяці.
Розміри виплат залежатимуть від життєвих ситуацій, в які потрапили громадяни: 10 800 або 12 300 грн.
Важливі нюанси програми допомоги
Як зауважують організатори, ключовими критеріями відбору для категорій два та три будуть:
- Дохід не має бути вищим за суму у 8 300 грн на кожного члена родини на місяць;
- Близькість до лінії фронту;
- Складні умови проживання;
- Наявність вразливості.
Йдеться про такі особливі категорії населення, які потребують посиленого захисту:
- Люди похилого віку;
- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- Особи з інвалідністю;
- Люди з хронічними або важкими захворюваннями;
- Одинокі матері або батьки;
- Малозабезпечені верстви населення;
- Ветерани війни та члени їхніх сімей;
- Багатодітні родини.
Де і коли відбуватиметься реєстрація на виплати
Як зазначається, проведе збір даних для виплати грошової допомоги партнер організації — благодійний фонд "Право на захист".
Громадян, які відповідають вищевказаним умовам, запрошують приходити з 11:00 до 16:00 22 жовтня (четвер) 2026 року за адресою: місто Біла Церква, пр-т Незалежності 34, Центр ВПО.
Усіх охочих будуть приймати для запису на грошову допомогу від UNHCR за живою чергою. Громадяни повинні з собою мати такі документи (оригінали):
- паспорт;
- податковий номер;
- довідку ВПО (або інше підтвердження переміщення);
- свідоцтво про народження дітей;
- банківську картку голови домогосподарства (номер рахунку IBAN);
- документи з підтвердженням інвалідності чи опіку.
"Важливо: присутність усіх членів родини на пункті реєстрації є обов'язковою! (Для маломобільних людей та дітей до 3 років реєстрація можлива за оригіналами документів при наявності медичної довідки)", — уточнили організатори.
Водночас остаточне рішення щодо можливості реєстрації будуть ухвалювати фахівці фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім вимогам відповідної програми.
Деталі можна дізнатись за номером гарячої лінії: 0 800 307 711.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени WFP в одному з міст приймає заявки на програму допомоги. Підтримку зможуть отримати внутрішньо переміщені особи. Йдеться про надання продуктових наборів та виплат у 900 грн.
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