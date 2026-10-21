Людина тримає гаманець з гривневими купюрами у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року UNHCR Ukraine, що представляє UN Refugee Agency в Україні, відкриє реєстрацію деяких жителів Київської області на отримання грошової допомоги на тримісячний термін. Подавати заявки можуть найбільш вразливі групи населення з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про те, де і для кого доступні виплати у жовтні, розповідає видання Новини.LIVE.

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У якому місті нададуть допомогу від UNHCR Ukraine

Йдеться про можливість реєстрації на грошову допомогу від UN Refugee Agency у місті Біла Церква Київської області, яку відкриють 22 жовтня 2026 року.

Подавати заявки запрошують у пункт збору даних родини, які:

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Є внутрішніми переселенцями (за останні 45 днів), які виїхали зі своїх домівок через загрози життю, атака або примусову евакуацію;

Переселенцями (від 46 днів до 6 місяців), переміщеними через війну;

Біженцями чи ВПО, які повернулися додому (після вимушеного переміщення по країні або з-за кордону), якщо це сталося протягом останніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Звертатися за консультацією з приводу реєстрації можна, навіть якщо громадяни отримували подібні виплати від інших міжнародних фондів чи організацій, проте відтоді минуло понад три місяці.

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Розміри виплат залежатимуть від життєвих ситуацій, в які потрапили громадяни: 10 800 або 12 300 грн.

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Важливі нюанси програми допомоги

Як зауважують організатори, ключовими критеріями відбору для категорій два та три будуть:

Дохід не має бути вищим за суму у 8 300 грн на кожного члена родини на місяць;

Близькість до лінії фронту;

Складні умови проживання;

Наявність вразливості.

Йдеться про такі особливі категорії населення, які потребують посиленого захисту:

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Люди похилого віку;

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

Особи з інвалідністю;

Люди з хронічними або важкими захворюваннями;

Одинокі матері або батьки;

Малозабезпечені верстви населення;

Ветерани війни та члени їхніх сімей;

Багатодітні родини.

Де і коли відбуватиметься реєстрація на виплати

Як зазначається, проведе збір даних для виплати грошової допомоги партнер організації — благодійний фонд "Право на захист".

Громадян, які відповідають вищевказаним умовам, запрошують приходити з 11:00 до 16:00 22 жовтня (четвер) 2026 року за адресою: місто Біла Церква, пр-т Незалежності 34, Центр ВПО.

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Усіх охочих будуть приймати для запису на грошову допомогу від UNHCR за живою чергою. Громадяни повинні з собою мати такі документи (оригінали):

паспорт;

податковий номер;

довідку ВПО (або інше підтвердження переміщення);

свідоцтво про народження дітей;

банківську картку голови домогосподарства (номер рахунку IBAN);

документи з підтвердженням інвалідності чи опіку.

"Важливо: присутність усіх членів родини на пункті реєстрації є обов'язковою! (Для маломобільних людей та дітей до 3 років реєстрація можлива за оригіналами документів при наявності медичної довідки)", — уточнили організатори.

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Водночас остаточне рішення щодо можливості реєстрації будуть ухвалювати фахівці фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім вимогам відповідної програми.

Деталі можна дізнатись за номером гарячої лінії: 0 800 307 711.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени WFP в одному з міст приймає заявки на програму допомоги. Підтримку зможуть отримати внутрішньо переміщені особи. Йдеться про надання продуктових наборів та виплат у 900 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у чотирьох областях країни можна оформити фіндопомогу на сільське господарство. У рамках програми кошти отримають домогосподарства, що постраждали через військові дії. Допомога доступна окремим категоріям населення і сягатиме 32 500 грн.