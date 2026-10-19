Купюра гривні на тлі інших грошей. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року благодійний фонд "Право на захист", що займається збором заявок для надання багатоцільової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), працює у Сумській області. Виплати доступні для вразливих категорій громадян, зокрема, людям з інвалідністю та громадянам похилого віку.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

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Хто може отримати допомогу у жовтні

БФ "Право на захист" прийматиме заявки для надання допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у низці населених пунктів Сумського регіону.

Заявки подавати запрошують переселенців та біженців за таких термінів переміщення:

Домогосподарства, які отримали статус ВПО за останні 45 днів через загрози/евакуацію; Родини, переміщені від 46 днів до пів року через обстріли/примусове виселення; Домогосподарства, які виїжджали за кордон після 24 лютого 2022-го та повернулись додому (протягом трьох місяців тому та не пізніше року); Родини, які після виїзду в інші регіони повернулись додому (від трьох місяців до року).

Ключові умови надання фінансової допомоги

Зокрема, основний пріоритет будуть мати громадяни, які належать до вразливих категорій населення. Право на надання виплат отримають господарства:

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якщо близько розташовані від лінії фронту;

погані умови проживання (село/місто);

у родині є люди пенсійного віку від 60 років, особи з інвалідністю та діти;

середньомісячний дохід не перевищує суму 8 300 грн на одну людину.

У рамках програми кожен в родині зможе отримати від 10 800 грн і до 12 300 грн одразу за три місяці.

Як подати заявку для отримання виплат

БФ "Право на захист" приймає заявки у м. Охтирка 19 жовтня, а в Чупахівській громаді — 20 жовтня. Також жителі інших населених пунктів також зможуть звернутися за допомогою. За відкриттям реєстрації варто слідкувати у Телеграм-каналі.

"Для того аби дізнатись чи відповідаєте ви та ваше домогосподарство новим критеріям програми, які діють з 1 квітня 2026 року, то телефонуйте до пункту збору даних у місті Суми: 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Остаточне рішення щодо можливості реєстрації ухвалить фахівець фонду після особистої співбесіди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у чотирьох регіонах громадянам доступна фінансова допомога на розвиток бізнесу або втілення бізнес-ідеї. У середньому на одну людину можуть надати грант у розмірі 2 600 доларів. Запрошують до участі внутрішньо переміщених осіб та місцеве населення.

Ще Новини.LIVE писали про те, що БО "GEM" реалізує проєкт надання допомоги для громадян, які проживають на території м. Дніпро та Дніпропетровського регіону. Виплати доступні переселенцям, які проживають на території регіону. У рамках програми вразливі категорії громадян зможуть отримати по 2 000 грн.