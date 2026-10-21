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Главная Финансы UNHCR предоставит ВПЛ помощь: как оформить 12 300 грн

UNHCR предоставит ВПЛ помощь: как оформить 12 300 грн

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21 октября 2026 08:00
Выплаты от UNHCR для ВПЛ: кто и где может оформить 12 300 грн на три месяца Новини.LIVE
Человек держит в руках кошелек с гривневыми купюрами. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года UNHCR Ukraine, представляющая UN Refugee Agency в Украине, откроет регистрацию для некоторых жителей Киевской области на получение денежной помощи сроком на три месяца. Подавать заявки могут наиболее уязвимые группы населения из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

О том, где и для кого доступны выплаты в октябре, рассказывает издание Новини.LIVE.

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В каком городе предоставят помощь от UNHCR Ukraine

Речь идет о возможности регистрации на денежную помощь от UN Refugee Agency в городе Белая Церковь Киевской области, которая стартует 22 октября 2026 года.

Подавать заявки приглашают в пункт сбора данных семьи, которые:

  • Являются внутренними переселенцами (за последние 45 дней), покинувшими свои дома из-за угрозы жизни, атак или принудительной эвакуации;
  • Переселенцами (от 46 дней до 6 месяцев), перемещенными в результате войны;
  • Беженцами или ВПЛ, вернувшимися домой (после вынужденного перемещения по стране или из-за рубежа), если это произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.

Обратиться за консультацией по поводу регистрации можно, даже если граждане получали подобные выплаты от других международных фондов или организаций, однако с тех пор прошло более трех месяцев.

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Размер выплат будет зависеть от жизненных ситуаций, в которые попали граждане: 10 800 или 12 300 грн.

Важные нюансы программы помощи

Как отмечают организаторы, ключевыми критериями отбора для категорий два и три будут:

  • Доход не должен превышать 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц;
  • Близость к линии фронта;
  • Трудные условия проживания;
  • Наличие факторов уязвимости.

Речь идет о следующих особых категориях населения, нуждающихся в усиленной защите:

  • Пожилые люди;
  • Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • Лица с инвалидностью;
  • Люди с хроническими или тяжелыми заболеваниями;
  • Одинокие матери или отцы;
  • Малообеспеченные слои населения;
  • Ветераны войны и члены их семей;
  • Многодетные семьи.

Где и когда будет проходить регистрация на получение выплат

Как отмечается, сбор данных для выплаты денежной помощи будет осуществлять партнер организации — благотворительный фонд "Право на защиту".

Граждан, соответствующих вышеуказанным условиям, приглашают приходить с 11:00 до 16:00 22 октября (четверг) 2026 года по адресу: город Белая Церковь, пр-т Независимости, 34, Центр ВПЛ.

Всех желающих будут принимать для записи на денежную помощь от UNHCR в порядке живой очереди. Граждане должны иметь при себе следующие документы (оригиналы):

  • паспорт;
  • налоговый номер;
  • справку ВПЛ (или другое подтверждение перемещения);
  • свидетельство о рождении детей;
  • банковскую карту главы домохозяйства (номер счета IBAN);
  • документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

"Важно: присутствие всех членов семьи на пункте регистрации является обязательным! (Для маломобильных людей и детей до 3 лет регистрация возможна по оригиналам документов при наличии медицинской справки)", — уточнили организаторы.

В то же время окончательное решение о возможности регистрации будут принимать специалисты фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем требованиям соответствующей программы.

Подробности можно узнать по номеру горячей линии: 0 800 307 711.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью WFP в одном из городов принимает заявки на программу помощи. Поддержку смогут получить внутренне перемещенные лица. Речь идет о предоставлении продуктовых наборов и выплат в размере 900 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что в четырех областях страны можно оформить финансовую помощь на сельское хозяйство. В рамках программы средства получат домохозяйства, пострадавшие в результате военных действий. Помощь доступна отдельным категориям населения и составит 32 500 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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