Виплати для пенсіонерів і не тільки — хто ще отримає допомогу від UNHCR у лютому

UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило реєстрацію для участі у програмі допомоги ще в одному місті у лютому 2026 року. Виплати зможуть оформити лише кілька категорій громадян, зокрема люди похилого віку.

Про це інформує організація у Telegram, передають Новини.LIVE.

Особливість програми допомоги UNHCR Ukraine

У лютому поточного року організація продовжує підтримувати біженців, шукачів притулку та переселенців, які постраждали під час війни.

Зокрема, 13 лютого виплати можуть оформити мешканці м. Тростянець Сумської області. Претенденти отримають право на фіндопомогу у 3,6 тис. грн на кожну особу в домогосподарстві (протягом трьох місяців). Максимальна виплата дорівнюватиме близько 11 тис. грн.

Подавати заявки можуть наступні категорії громадян:

Переселенці, які виїхали з небезпечних місць за попередні пів року/повернулись на колишнє місце проживання); Біженці, котрі тимчасово виїздили з країни після 24 лютого 2022 року, проте повернулися додому. Виплати для цих категорій громадян можуть надати, якщо не мали аналогічної допомоги від інших фондів за останні три місяці.

Ще потрібно мати одну з таких обставин:

батько/мати самостійно виховує неповнолітніх дітей, утримують громадян похилого віку вище 55 років;

громадяни старшого та похилого віку, яким виповнилося понад 55 років;

громадяни віком 55+, які виховують малолітніх дітей;

особи, які мають групу інвалідності/тяжкі хвороби.

Розмір доходу за місяць на одну людину має бути нижче 6,3 тис. грн.

Як можна оформити виплати у Сумській області

За правилами, жителі м. Тростянець можуть подати заявки у програмі на виплати на 13 лютого. Там працюватиме мобільна бригада за адресою прийому: вул. Заводська, 2А.

"До уваги мешканців Тростянецької громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Тростянець на 13 лютого 2025 (п'ятниця)", — йдеться у повідомленні.

Попередньо записатися на прийом можна за номером телефону: 063 182 68 38.

Що ще треба знати ВПО

У 2026 році деяким громадянам не надійшли виплати через невчасне виконання вимоги ідентифікації та ненадання повідомлення про відсутність виплат від РФ, проте через масовість проблеми Кабінет міністрів дозволив пройти таку процедуру до 1 липня 2026 року.

Уряд ухвалив рішення відновити виплати, пролонгувати терміни ідентифікації та спростити доступ до сервісів ПФУ.

Зокрема, збільшили кількість операторів, організували мобільні бригади та ввели електронну чергу.

