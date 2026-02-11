Виплати у лютому — кому і де передбачена грошова допомога від УВКБ ООН

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 12 лютого, жителі однієї з прифронтових громад отримають можливість оформити грошову допомогу на тримісячний період за програмою підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Організація знову відкриє реєстрацію для кількох категорій громадян на надання фінпідтримки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби УВКБ ООН, передають Новини.LIVE.

Кому передбачена грошова допомога від УВКБ ООН

За даними організації, попередню реєстрацію на грошову допомогу відкриють для жителів Лебединської громади Сумської області, що потерпає від атак РФ. Згідно з умовами програми, допомогу зможуть отримати такі категорії громадян:

Люди, які або прибули у громаду з небезпечних регіонів, або після виїзду повернулись. Мають статус внутрішнього переселенця, отриманого не більш ніж шість місяців тому; Громадяни, які залишали країну на початку війни, однак повернулись у громаду. Наявний документ, що засвідчить факт виїзду.

Також важливо дотриматися таких умов:

до цього не отримували аналогічну допомогу за попередні три місяці;

розмір доходу має бути на кожного в родині не вищим за 6,3 тис. грн.

Серед інших важливих вимог у праві на допомогу — наявність одного з критеріїв вразливості:

неповна родина, де є лише матір чи батько та неповнолітні діти до 18 років, громадяни від 55 років на утриманні;

домогосподарства, які складаються тільки з людей старшого віку (понад 55-т);

родини, де самотні особи, яким понад 55 років, виховують малолітніх дітей;

домогосподарства, які мають громадян зі встановленою інвалідністю/хронічними хворобами.

Правила оформлення виплат на Сумщині

УВКБ ООН надасть громадянам можливість отримати загалом 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на кожного в родині тривалістю три місяці). Гроші будуть перераховувати одним траншем на банківський рахунок.

Зареєструватися на виплати 12 лютого зможуть жителі Лебединської громади за номером телефону (9:00-16:00).

"До уваги мешканців Лебединської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Лебедин 12 лютого 2026 (четвер), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати переселенцям

Раніше у Пенсійному фонді пояснили, що деяким громадянам з числа ВПО не надійшли виплати через невиконання вимоги ідентифікації та ненадання повідомлення про неотримання виплат від РФ. Це необхідно було зробити до кінця минулого року.

Однак через масовість проблеми уряд дозволив пройти відповідну процедуру до 1 липня 2026 року.

Кабінет міністрів ухвалив рішення поновити виплати, продовжити терміни ідентифікації та спростити доступ до послуг ПФУ. Зокрема, збільшили кількість операторів, організували мобільні бригади та запровадили електронну чергу.

