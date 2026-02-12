Выплаты для пенсионеров и не только — кто еще получит помощь от UNHCR в феврале

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

UNHCR Ukraine, что является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию для участия в программе помощи еще в одном городе в феврале 2026 года. Выплаты смогут оформить только несколько категорий граждан, в том числе пожилые люди.

Особенность программы помощи UNHCR Ukraine

В феврале текущего года организация продолжает поддерживать беженцев, искателей убежища и переселенцев, пострадавших во время войны.

В частности, 13 февраля выплаты могут оформить жители г. Тростянец Сумской области. Претенденты получат право на финпомощь в 3,6 тыс. грн на каждого человека в домохозяйстве (в течение трех месяцев). Максимальная выплата будет равна около 11 тыс. грн.

Подавать заявки могут следующие категории граждан:

Переселенцы, которые выехали из опасных мест за предыдущие полгода/вернулись на прежнее место жительства); Беженцы, которые временно выезжали из страны после 24 февраля 2022 года, однако вернулись домой. Выплаты для этих категорий граждан могут предоставить, если не имели аналогичной помощи от других фондов за последние три месяца.

Еще нужно иметь одно из следующих обстоятельств:

отец/мать самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, содержат граждан пожилого возраста выше 55 лет;

граждане старшего и пожилого возраста, которым исполнилось более 55 лет;

граждане, возрастом 55+, которые воспитывают малолетних детей;

лица, которые имеют группу инвалидности/тяжелые болезни.

Размер дохода за месяц на одного человека должен быть ниже 6,3 тыс. грн.

Как можно оформить выплаты в Сумской области

По правилам, жители г. Тростянец могут подать заявки в программе на выплаты на 13 февраля. Там будет работать мобильная бригада по адресу приема: ул. Заводская, 2А.

"Вниманию жителей Тростянецкой общины! Открыта запись в очередь для приема в г. Тростянец на 13 февраля 2025 (пятница)", — говорится в сообщении.

Предварительно записаться на прием можно по номеру телефона: 063 182 68 38.

Что еще надо знать ВПЛ

В 2026 году некоторым гражданам не поступили выплаты из-за несвоевременного выполнения требования идентификации и непредоставления уведомления об отсутствии выплат от РФ, однако из-за массовости проблемы Кабинет министров разрешил пройти такую процедуру до 1 июля 2026 года.

Правительство приняло решение возобновить выплаты, пролонгировать сроки идентификации и упростить доступ к сервисам ПФУ.

В частности, увеличили количество операторов, организовали мобильные бригады и ввели электронную очередь.

