Выплаты для пенсионеров и не только — кто еще получит помощь от UNHCR в феврале

UNHCR предоставит выплаты пенсионерам в феврале — кто в списке
UNHCR Ukraine, что является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию для участия в программе помощи еще в одном городе в феврале 2026 года. Выплаты смогут оформить только несколько категорий граждан, в том числе пожилые люди.
Об этом информирует организация в Telegram, передают Новини.LIVE.
Особенность программы помощи UNHCR Ukraine
В феврале текущего года организация продолжает поддерживать беженцев, искателей убежища и переселенцев, пострадавших во время войны.
В частности, 13 февраля выплаты могут оформить жители г. Тростянец Сумской области. Претенденты получат право на финпомощь в 3,6 тыс. грн на каждого человека в домохозяйстве (в течение трех месяцев). Максимальная выплата будет равна около 11 тыс. грн.
Подавать заявки могут следующие категории граждан:
- Переселенцы, которые выехали из опасных мест за предыдущие полгода/вернулись на прежнее место жительства);
- Беженцы, которые временно выезжали из страны после 24 февраля 2022 года, однако вернулись домой.
- Выплаты для этих категорий граждан могут предоставить, если не имели аналогичной помощи от других фондов за последние три месяца.
Еще нужно иметь одно из следующих обстоятельств:
- отец/мать самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, содержат граждан пожилого возраста выше 55 лет;
- граждане старшего и пожилого возраста, которым исполнилось более 55 лет;
- граждане, возрастом 55+, которые воспитывают малолетних детей;
- лица, которые имеют группу инвалидности/тяжелые болезни.
Размер дохода за месяц на одного человека должен быть ниже 6,3 тыс. грн.
Как можно оформить выплаты в Сумской области
По правилам, жители г. Тростянец могут подать заявки в программе на выплаты на 13 февраля. Там будет работать мобильная бригада по адресу приема: ул. Заводская, 2А.
"Вниманию жителей Тростянецкой общины! Открыта запись в очередь для приема в г. Тростянец на 13 февраля 2025 (пятница)", — говорится в сообщении.
Предварительно записаться на прием можно по номеру телефона: 063 182 68 38.
Что еще надо знать ВПЛ
В 2026 году некоторым гражданам не поступили выплаты из-за несвоевременного выполнения требования идентификации и непредоставления уведомления об отсутствии выплат от РФ, однако из-за массовости проблемы Кабинет министров разрешил пройти такую процедуру до 1 июля 2026 года.
Правительство приняло решение возобновить выплаты, пролонгировать сроки идентификации и упростить доступ к сервисам ПФУ.
В частности, увеличили количество операторов, организовали мобильные бригады и ввели электронную очередь.
