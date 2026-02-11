Виплати від Карітас — де відкриють реєстрацію на допомогу у розмірі 19,4 тис. грн

Грошові купюри та копійки. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року в одній з громад представництво міжнародної благодійної організації Української Греко-Католицької Церкви "Карітас" відкриє дводенну реєстрацію на грошову допомогу у розмірі 19,4 тис. грн. Виплати нададуть на проходження холодного періоду.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на анонс однієї з міських територіальних громад.

Реклама

Читайте також:

Хто отримає право на допомогу у 19,4 тис. грн

Як зазначається, йдеться про програму допомоги від благодійного фонду "Карітас Кривий Ріг", що є локальною частиною міжнародної благодійної організації Української Греко-Католицької Церкви "Карітас".

Долучитися до неї зможуть жителі вразливих категорій населення міста Зеленодольськ Криворізького району Дніпропетровської області, які ще не отримували таку фіндопомогу. Передбачається надання грошової допомоги у розмірі 19,4 тис. грн для вразливих категорій родин на проходження зимового періоду.

"БФ "Карітас Кривий Ріг" відкриває дводенну реєстрацію. Кількість осіб, які можуть бути зареєстровані, обмежена... На домогосподарство надається тільки один раз", — йдеться у повідомленні.

Звернутися за допомогою можуть родини, які належать до однієї з таких категорій вразливості:

громадяни віком від 60 років;

особи з групою інвалідності;

родини з дітьми віком до трьох років;

вагітні жінки чи самотні матері;

багатодітні родини з трьома і більше дітьми;

особи, які мають тяжкі хвороби (онкологічні захворювання).

Як отримати виплати та список документів

Благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" відкриє реєстрацію для жителів міста Зеленодольськ у такі дні (час реєстрації: 11.00-14.00):

четвер, 12 лютого 2026 року;

вівторок, 17 лютого 2026 року

Місце проведення реєстрації для отримання грошової допомоги: дитячий садок "Попелюшка".

З собою необхідно буде мати документи на всіх членів домогосподарства:

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг з реєстру тергромади (якщо паспорт id-картка);

документ, що підтверджуватиме категорію вразливості;

довідку IBAN.

Грошову допомогу, що має цільове призначення, можна буде витратити на оплату електроенергії, з обов'язковим наданням квитанцій до БФ "Карітас Кривий Ріг". Платіж необхідно буде здійснити однією сумою.

Яка ще допомога доступна в регіоні

Взимку жителі кількох регіонів, зокрема, Дніпропетровського, можуть отримати фіндопомогу від БФ "Право на захист". Йдеться про проєкт "Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)", що реалізують за фінансової підтримки Сполучених Штатів.

Взяти участь у програмі можуть лише кілька категорій громадян, яким дійсно потрібна підтримка. Для цього потрібно подати передреєстраційну заявку на сторінці фонду.

Аналогічна можливість доступна також в Одеській, Запорізькій та Харківській областях.

Раніше повідомлялося, що в одній з прифронтових громад жителям буде доступна допомога від УВКБ ООН. Організація надасть кожному в родині по 10,8 тис. грн.

Ще писали, що українці зможуть оформити від ГО "Fight For Right" фіндопомогу. Виплати передбачені для громадян з інвалідністю у двох регіонах.