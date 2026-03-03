Выплаты от UNHCR Ukraine — где принимают заявки на помощь в почти 11 000 грн

Мужчина и женщина преклонного возраста и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Жители еще одного из украинских городов в марте 2026 года смогут получить денежную помощь от UNHCR Ukraine, представляющую в Украине Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Оформить выплаты смогут сразу несколько категорий граждан, в частности пожилые люди.

Об этом говорится в обнародованной информации организации, передают Новини.LIVE.

Кто и где сможет получить помощь от UNHCR Ukraine

Как отмечается, организация в марте продолжает оказывать помощь беженцам и переселенцами в Сумской области. В частности, 4 марта выплаты смогут оформить жители прифронтовой Буринской громады.

Претенденты получат финансовую помощь в размере 3 600 грн для каждого в семье (продолжительностью три месяца), то есть максимально предоставят почти 11 000 грн.

Право подать заявку имеют такие основные группы граждан:

переселенцы, которые выехали из опасных регионов за последние шесть месяцев/возвратились на свое место жительства;

беженцы, которые выезжали из страны из-за войны после 24 февраля 2022 года, однако прибыли домой.

Финпомощь для таких граждан предоставят при условии отсутствия подобной поддержки от других фондов за последние три месяца. Также должно быть низким финансово-экономическое состояние: доход на одного человека в семье не должен превышать 6,3 тыс. грн.

Еще надо иметь одну из следующих уязвимостей:

одинокий отец/мать, имеющие несовершеннолетних детей;

граждане пожилого возраста, которым более 55 лет;

люди от 55 лет, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

лица с группами инвалидности/тяжелыми болезнями.

Как можно оформить помощь в марте

По правилам организации, жители г. Бурынь могут получить помощь по предварительной записи. Зарегистрироваться в программе на выплаты можно по номеру: 063 182 68 38. Там будет работать мобильная бригада.

"Среда 4 марта 2026 года: г. Бурынь (Бурыньская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Первомайская, 3. Буринский дом культуры. Часы работы: 11:30 - 14:30", — говорится в сообщении.

Какая еще доступная помощь на Сумщине

Также в этом регионе французская гуманитарная организация "Acted" принимает заявки на выплату финансовой помощи.

Приобщиться к программе смогут жители, которые принадлежат к одной или нескольким уязвимым категориям, в частности, многодетные семьи с детьми до 18 лет, домохозяйства с детьми до двух лет, пожилые люди.

Каждому в семье окажут помощь в размере 3 600 грн в месяц. Выплату будут осуществлять единоразово за три месяца.

Ранее мы писали, что украинцам можно подать заявки на финпомощь от ОО "Fight For Right". Принять участие в проекте приглашают граждан с инвалидностью и лиц с ограниченной мобильностью.

Еще мы рассказывали, что гражданам доступны два вида финподдержки от БО "Каритас Украина". Выплаты предусмотрены тем, кто живет до 50 км от линии фронта.