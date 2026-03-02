Виплати для українців з інвалідністю — хто і як зможе оформити навесні

Люди похилого віку та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Громадська організація "Fight For Right" (FFR) відкрила реєстрацію на програму підтримки українців з інвалідністю та з обмеженою мобільністю у березні 2026 року. Кошти зможуть отримати ті, хто має офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

Кому з українців з інвалідністю доступна допомога

Згідно з проєктом допомоги, йдеться про спільну ініціативу ГО "Fight For Right", Fund for Local Development (FLD) та міжнародної гуманітарної організації Première Urgence Internationale (PUI). Вона передбачає надання компенсації за оренду житла та комунальних послуг.

Запрошують до участі громадян, які вимушено залишили Донецьку область та інші небезпечні області у зв'язку з війною, і тепер є потреба у фінансовій підтримці в оплаті за оренду та сплаті житлово-комунальних рахунків, оскільки багато хто з них проживає у тимчасових притулках, гуртожитках, де відсутні належні умови для прожиття.

"Допомога надається особам з інвалідністю, які мають офіційно підтверджений статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та офіційні документи, що підтверджують пошкодження або знищення житла внаслідок бойових дій. У межах проєкту може надаватися фінансова допомога для покриття витрат, пов'язаних з проживанням, зокрема на оплату оренди житла та/або комунальних послуг", — йдеться у повідомленні.

Як долучитися до проєкту допомоги

Оформити допомогу можуть українці з інвалідністю та громадяни з обмеженою мобільністю за умови:

Наявності офіційного статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО); Документів, що підтверджують пошкодження чи знищення житла через війну.

Для попереднього етапу відбору потрібно подати спеціальну онлайн-анкету. Проте організатори попередили, що її заповнення не гарантує автоматичне надання допомоги.

У разі відбору громадяни отримають фіндопомогу як компенсацію за витрати, що пов'язані з проживанням, до шести місяців.

Де ще передбачена допомога людям з інвалідністю

Також домогосподарства з особами з інвалідністю І-ІІ групи/тяжкими хворобами чи маломобільними людьми можуть долучитися до програми фіндопомоги ГО "Acted".

Таку програму реалізують для жителів Сосницької громади Сумської області. Кожному члену родини нададуть допомогу у сумі 3,6 тис. грн/місяць.

Окрім того, виплати доступні іншим вразливим категоріям громадян: людям похилого віку, багатодітним родинам з дітьми до 18 років, домогосподарствам, які очолюють самотні жінки чи батьки, тим, у кого зруйноване житло.

