Фіндопомога від UNHCR — умови програми у квітні

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року громадяни можуть отримати фінансову допомогу за програмою багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Кошти будуть доступні лише в одній з громад Сумської області.

Анонсували програму у пресцентрі UNHCR в Telegram-каналі.

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Умови програми допомоги від UNHCR

За даними організаторів, фіндопомогу від UNHCR можуть оформити жителі Конотопської територіальної громади у Сумській області.

Виплати будуть доступні найбільш вразливим категоріям населення у розмірі 10,8 тис. грн на кожного члена сім'ї, тобто по 3,6 тис. грн за три місяці. Йдеться про:

переселенців, які перемістилися за останні пів року;

біженців, які повернулися на свою адресу проживання.

Кошти виплатять тим, у кого є такі категорії вразливості:

розмір фінансового стану претендентів не більший за 5,4 тис. грн на одного члена сім'ї;

неповна родина (є тільки батько чи мати), де є діти до 18 років чи особи похилого віку;

родина, де зі старших є тільки особи похилого віку, які займаються вихованням неповнолітніх дітей;

сім'я з особами з тяжкими хворобами чи інвалідністю.

Важливо також те, чи не реєструвалось раніше домогосподарство на міжнародну фінансову допомогу.

Як подати заявки на фіндопомогу

Реєстрація на матеріальну допомогу відбудеться у вівторок, 1 квітня 2025 року у місті Конотоп (Конотопська ТГ). Адреса прийому: бул. Б.Хмельницького,24), години роботи: 11:30-14:30. Громадяни матимуть змогу потрапити на прийом лише за попереднім записом.

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги можна за номером телефону", — йдеться у повідомленні.

Контактний номер для попередньої реєстрації — 063 182 68 38.

У квітні 2025 року у Сумській області надалі будуть працювати мобільні групи для реєстрації на фіндопомогу. За цим варто стежити в Telegram-каналі.

Раніше ми повідомляли, що організація Caritas-Spes Ukraine запустила новий проєкт Emergency Appeal 2025-2026 з надання допомоги українцям, які постраждали від війни. Він пошириться на кілька регіонів.

Також ми писали про старт реєстрації для вразливих категорій населення на фінансову допомогу. В рамках програми підтримки від REDpreneurUA виплатять до 7 тисяч євро.