Финпомощь от UNHCR — условия программы в апреле

UNHCR предоставит по 10,8 тыс. грн в апреле — детали
В апреле 2025 года граждане могут получить финпомощь по программе многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Средства будут доступны только в одной из громад Сумской области.
Анонсировали программу в пресс-центре UNHCR в Telegram-канале.
Условия программы помощи от UNHCR
По данным организаторов, финпомощь от UNHCR могут оформить жители Конотопской территориальной громады в Сумской области.
Выплаты будут доступны наиболее уязвимым категориям населения в размере 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи, то есть по 3,6 тыс. грн за три месяца. Речь идет о:
- переселенцах, которые переместились за последние полгода;
- беженцах, которые вернулись на свой адрес проживания.
Средства выплатят тем, у кого есть такие категории уязвимости:
- размер финансового состояния претендентов не больше 5,4 тыс. грн на одного члена семьи;
- неполная семья (есть только отец или мать), где есть дети до 18 лет или лица пожилого возраста;
- семья, где из старших есть только лица пожилого возраста, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;
- семья с лицами с тяжелыми болезнями или инвалидностью.
Важно также то, не регистрировалось ли ранее домохозяйство на международную финансовую помощь.
Как подать заявки на финпомощь
Регистрация на материальную помощь состоится во вторник, 1 апреля 2025 года в городе Конотоп (Конотопская ТГ). Адрес приема: бул. Б.Хмельницкого, 24), часы работы: 11:30-14:30. Граждане смогут попасть на прием только по предварительной записи.
"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону", — говорится в сообщении.
Контактный номер для предварительной регистрации — 063 182 68 38.
В апреле 2025 года в Сумской области в дальнейшем будут работать мобильные группы для регистрации на финпомощь. За этим стоит следить в Telegram-канале.
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