Финпомощь от UNHCR — условия программы в апреле

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года граждане могут получить финпомощь по программе многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Средства будут доступны только в одной из громад Сумской области.

Анонсировали программу в пресс-центре UNHCR в Telegram-канале.

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Условия программы помощи от UNHCR

По данным организаторов, финпомощь от UNHCR могут оформить жители Конотопской территориальной громады в Сумской области.

Выплаты будут доступны наиболее уязвимым категориям населения в размере 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи, то есть по 3,6 тыс. грн за три месяца. Речь идет о:

переселенцах, которые переместились за последние полгода;

беженцах, которые вернулись на свой адрес проживания.

Средства выплатят тем, у кого есть такие категории уязвимости:

размер финансового состояния претендентов не больше 5,4 тыс. грн на одного члена семьи;

неполная семья (есть только отец или мать), где есть дети до 18 лет или лица пожилого возраста;

семья, где из старших есть только лица пожилого возраста, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;

семья с лицами с тяжелыми болезнями или инвалидностью.

Важно также то, не регистрировалось ли ранее домохозяйство на международную финансовую помощь.

Как подать заявки на финпомощь

Регистрация на материальную помощь состоится во вторник, 1 апреля 2025 года в городе Конотоп (Конотопская ТГ). Адрес приема: бул. Б.Хмельницкого, 24), часы работы: 11:30-14:30. Граждане смогут попасть на прием только по предварительной записи.

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону", — говорится в сообщении.

Контактный номер для предварительной регистрации — 063 182 68 38.

В апреле 2025 года в Сумской области в дальнейшем будут работать мобильные группы для регистрации на финпомощь. За этим стоит следить в Telegram-канале.

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