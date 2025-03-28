Виплати від Caritas-Spes — де стане доступною грошова допомога

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Гуманітарна організація Caritas-Spes Ukraine оголосила про запуск нового проєкту Emergency Appeal 2025-2026, покликаного надати допомогу українському населенню, що постраждало від повномасштабної війни. Він охопить низку регіонів, зокрема Запоріжжя, Харків, Херсон та Суми.

Про це йдеться у повідомленні організації у Facebook.

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Детальніше про новий проєкт від Caritas-Spes Ukraine

"Ми оголошуємо про запуск нового проєкту Emergency Appeal 2025-2026! Цього року проєкт буде зосереджено у 7 центрах (10 осередків Харківсько-Запорізької та Одесько-Сімферопольської дієцезій)", — зазначають в організації.

У 2025 році в рамках проєкту реалізують такі активності:

багатоцільову грошову допомогу, передбачену особам, які постраждали внаслідок бойових дій, вразливим домогосподарствам;

допоміжні гігієнічні набори для маломобільних громадян на територіях, де не діють інші організації;

грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг та купівлю твердого палива.

Громадяни зможуть розраховувати на допомогу в таких містах:

Конотоп;

Суми;

Харків;

Словʼянськ;

Павлоград;

Камʼянське;

Нікополь;

Запоріжжя;

Білозерка;

Херсон.

Проєкт Emergency Appeal передбачений на один рік, його продовження залежатиме від багатьох факторів.

Коли відкриють реєстрацію на допомогу

Представники гуманітарної організації Caritas-Spes Ukraine зазначили, що проєкт лише запускається, нині триває робота з узгодження усіх деталей діяльності.

Там наголосили, що повідомлять, коли розпочнуться активності за проєктом. Охочим взяти участь у програмі рекомендують слідкувати в соціальних мережах за сторінками локальних осередків організації. Про інформацію щодо старту приймання заявок повідомлять пізніше.

"Ми не зупиняємось у допомозі українцям, постраждалим від війни, адже, підтримуючи їх, ми разом створюємо спільноту, де панують співчуття і солідарність. Ми щиро вдячні всім партнерам Конфедерації Caritas Internationalis за підтримку та допомогу, адже вона дає можливість відродити надію і повернути радість у життя тих, хто щодня зіштовхується з жахами війни", — додали в організації.

Раніше ми розповідали, що громадяни з двох регіонів можуть подати заявки на грошову допомогу. Виплати будуть доступні вразливим категоріям осіб від Естонської ради у справах біженців.

Також ми повідомляли про відкриття реєстрації для вразливих категорій населення на грошову допомогу. В рамках програми від REDpreneurUA виплачують до 7 тис. євро.