Виплати від Caritas-Spes — де стане доступною грошова допомога

Caritas-Spes виплатить українцям грошову допомогу — деталі
Гуманітарна організація Caritas-Spes Ukraine оголосила про запуск нового проєкту Emergency Appeal 2025-2026, покликаного надати допомогу українському населенню, що постраждало від повномасштабної війни. Він охопить низку регіонів, зокрема Запоріжжя, Харків, Херсон та Суми.
Про це йдеться у повідомленні організації у Facebook.
Детальніше про новий проєкт від Caritas-Spes Ukraine
"Ми оголошуємо про запуск нового проєкту Emergency Appeal 2025-2026! Цього року проєкт буде зосереджено у 7 центрах (10 осередків Харківсько-Запорізької та Одесько-Сімферопольської дієцезій)", — зазначають в організації.
У 2025 році в рамках проєкту реалізують такі активності:
- багатоцільову грошову допомогу, передбачену особам, які постраждали внаслідок бойових дій, вразливим домогосподарствам;
- допоміжні гігієнічні набори для маломобільних громадян на територіях, де не діють інші організації;
- грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг та купівлю твердого палива.
Громадяни зможуть розраховувати на допомогу в таких містах:
- Конотоп;
- Суми;
- Харків;
- Словʼянськ;
- Павлоград;
- Камʼянське;
- Нікополь;
- Запоріжжя;
- Білозерка;
- Херсон.
Проєкт Emergency Appeal передбачений на один рік, його продовження залежатиме від багатьох факторів.
Коли відкриють реєстрацію на допомогу
Представники гуманітарної організації Caritas-Spes Ukraine зазначили, що проєкт лише запускається, нині триває робота з узгодження усіх деталей діяльності.
Там наголосили, що повідомлять, коли розпочнуться активності за проєктом. Охочим взяти участь у програмі рекомендують слідкувати в соціальних мережах за сторінками локальних осередків організації. Про інформацію щодо старту приймання заявок повідомлять пізніше.
"Ми не зупиняємось у допомозі українцям, постраждалим від війни, адже, підтримуючи їх, ми разом створюємо спільноту, де панують співчуття і солідарність. Ми щиро вдячні всім партнерам Конфедерації Caritas Internationalis за підтримку та допомогу, адже вона дає можливість відродити надію і повернути радість у життя тих, хто щодня зіштовхується з жахами війни", — додали в організації.
Раніше ми розповідали, що громадяни з двох регіонів можуть подати заявки на грошову допомогу. Виплати будуть доступні вразливим категоріям осіб від Естонської ради у справах біженців.
Також ми повідомляли про відкриття реєстрації для вразливих категорій населення на грошову допомогу. В рамках програми від REDpreneurUA виплачують до 7 тис. євро.
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