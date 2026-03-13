Виплати від UNHCR — де і які категорії громадян можуть оформити 3 600 грн

Жінка похилого віку з дитиною, гроші. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У п'ятницю, 13 березня, представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців UNHCR Ukraine, що надає допомогу українцям під час війни, працюватиме ще в одній з прифронтових громад. Оголошено реєстрацію у програмі підтримки для низки категорій громадян, зокрема людей похилого віку з дітьми.

Про це інформує організація у Telegram, передають Новини.LIVE.

Що передбачає програма допомоги від UNHCR

Навесні UNHCR Ukraine працює у громадах Сумської області, що регулярно зазнає російських атак. На виплати можуть розраховувати біженці, шукачі притулку та переселенці під час війни.

Зокрема, 13 березня допомогу можуть оформити жителі прифронтової Лебединської громади. Претенденти отримають фіндопомогу у розмірі 3 600 грн для кожної особи в родині (терміном три місяці). Максимальна сума допомоги буде становити 10 800 грн.

Подавати заявки можуть дві основні групи громадян:

Внутрішні переселенці, які виїхали з небезпечних регіонів за останні пів року/прибули на своє колишнє місце проживання); Біженці, які виїздили з країни через початок війни, однак згодом повернулися додому.

Правом на допомогу наділені ті, хто не мав аналогічної підтримки від інших фондів за останні три місяці. А фінансово-економічний стан низький: дохід в родині не перевищує 6 300 грн на одну особу.

Важливо мати одну з наступних вразливостей:

одинокий батько/мати з малолітніми дітьми, особами похилого віку від 55 років;

громадяни старшого та похилого віку, яким більш ніж 55 років;

люди, яким понад 55 років, і виховують малолітніх дітей;

особи з інвалідністю/тяжкими хворобами.

Як отримати фіндопомогу у Сумській області

За правилами програми, жителі м. Лебедин можуть зареєструватися у програмі допомоги від UNHCR на 13 березня за номером телефону.

"До уваги мешканців Лебединської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Лебедин 13 березня 2026 (п'ятниця), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38 ", — йдеться у повідомленні.



Там буде працювати мобільна бригада. Адреса прийому: площа Соборна, 32 (відділ культури та туризму). Години роботи: 10:30-15:30.

Яка ще доступна допомога навесні

Також скористатися можливістю отримати грошову допомогу можуть громадяни, які переселилися з Бахмутського району у Дніпро.

Виплати передбачені виключно вразливим категоріям людей: осіб з інвалідністю, похилого віку від 65+, родинам з неповнолітніми дітьми, сиротам та позбавленим батьківського піклування.

Розмір допомоги коливається від 5 тис. грн до 15 тис. грн. Її надають один раз на рік.

