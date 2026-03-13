Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы UNHCR выплатит для пенсионеров с детьми по 3 600 грн — условия

UNHCR выплатит для пенсионеров с детьми по 3 600 грн — условия

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 08:00
Выплаты от UNHCR — где и какие категории граждан получат по 3 600 грн
Пожилая женщина с ребенком, деньги. Фото: УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

13 марта UNHCR Ukraine, что является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, предоставит помощь украинцам еще в одной из прифронтовых громад. Объявлена регистрация в программе поддержки для ряда категорий граждан, в частности пожилых людей с детьми.

Об этом информирует организация в Telegram, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривает программа помощи от UNHCR

Весной UNHCR Ukraine работает в громадах Сумской области, которая регулярно подвергается российским атакам. На выплаты могут рассчитывать беженцы, искатели убежища и переселенцы во время войны.

В частности, 13 марта помощь могут оформить жители прифронтовой Лебединской громады. Претенденты получат выплаты в размере 3 600 грн для каждого человека в семье (сроком три месяца). Максимальная сумма помощи будет составлять 10 800 грн.

Подавать заявки могут две основные группы граждан:

  1. Внутренние переселенцы, которые выехали из опасных регионов за последние полгода/прибыли на свое прежнее место жительства);
  2. Беженцы, которые выезжали из страны из-за начала войны, однако впоследствии вернулись домой.

Правом на помощь наделены те, кто не имел аналогичной поддержки от других фондов за последние три месяца. А финансово-экономическое состояние низкое: доход в семье не превышает 6 300 грн на одного человека.

Важно иметь одну из следующих уязвимостей:

  • одинокий отец/мать с малолетними детьми, лицами пожилого возраста от 55 лет;
  • граждане старшего и пожилого возраста, которым более 55 лет;
  • люди, которым более 55 лет, и воспитывают малолетних детей;
  • лица с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Как получить финпомощь в Сумской области

По правилам программы, жители г. Лебедин могут зарегистрироваться в программе помощи от UNHCR на 13 марта по номеру телефона.

"Вниманию жителей Лебединской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Лебедин 13 марта 2026 (пятница), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Там будет работать мобильная бригада. Адрес приема: площадь Соборная, 32 (отдел культуры и туризма). Часы работы: 10:30 — 15:30.

Какая еще доступна помощь весной

Также воспользоваться возможностью получить денежную помощь могут граждане, которые переселились из Бахмутского района в Днепр.

Выплаты предусмотрены исключительно уязвимым категориям людей: лицам с инвалидностью, пожилым людям от 65+, семьям с несовершеннолетними детьми, сиротам и лишенным родительской опеки.

Размер помощи колеблется от 5 тыс. грн до 15 тыс. грн. Ее предоставляют один раз в год.

Ранее мы писали, что весной УВКБ ООН и БФ "Право на защиту" принимают заявки на предоставление финпомощи в одном из прифронтовых городов. Приобщиться к программе могут внутренние переселенцы и беженцы.

Также сообщали, что БФ "Каритас Киев" окажет помощь гражданам на усиление профессиональных навыков. Участники смогут получить около 800 долларов.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации