Выплаты от UNHCR — где и какие категории граждан получат по 3 600 грн

13 марта UNHCR Ukraine, что является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, предоставит помощь украинцам еще в одной из прифронтовых громад. Объявлена регистрация в программе поддержки для ряда категорий граждан, в частности пожилых людей с детьми.

Об этом информирует организация в Telegram, передают Новини.LIVE.

Что предусматривает программа помощи от UNHCR

Весной UNHCR Ukraine работает в громадах Сумской области, которая регулярно подвергается российским атакам. На выплаты могут рассчитывать беженцы, искатели убежища и переселенцы во время войны.

В частности, 13 марта помощь могут оформить жители прифронтовой Лебединской громады. Претенденты получат выплаты в размере 3 600 грн для каждого человека в семье (сроком три месяца). Максимальная сумма помощи будет составлять 10 800 грн.

Подавать заявки могут две основные группы граждан:

Внутренние переселенцы, которые выехали из опасных регионов за последние полгода/прибыли на свое прежнее место жительства); Беженцы, которые выезжали из страны из-за начала войны, однако впоследствии вернулись домой.

Правом на помощь наделены те, кто не имел аналогичной поддержки от других фондов за последние три месяца. А финансово-экономическое состояние низкое: доход в семье не превышает 6 300 грн на одного человека.

Важно иметь одну из следующих уязвимостей:

одинокий отец/мать с малолетними детьми, лицами пожилого возраста от 55 лет;

граждане старшего и пожилого возраста, которым более 55 лет;

люди, которым более 55 лет, и воспитывают малолетних детей;

лица с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Как получить финпомощь в Сумской области

По правилам программы, жители г. Лебедин могут зарегистрироваться в программе помощи от UNHCR на 13 марта по номеру телефона.

"Вниманию жителей Лебединской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Лебедин 13 марта 2026 (пятница), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.



Там будет работать мобильная бригада. Адрес приема: площадь Соборная, 32 (отдел культуры и туризма). Часы работы: 10:30 — 15:30.

Какая еще доступна помощь весной

Также воспользоваться возможностью получить денежную помощь могут граждане, которые переселились из Бахмутского района в Днепр.

Выплаты предусмотрены исключительно уязвимым категориям людей: лицам с инвалидностью, пожилым людям от 65+, семьям с несовершеннолетними детьми, сиротам и лишенным родительской опеки.

Размер помощи колеблется от 5 тыс. грн до 15 тыс. грн. Ее предоставляют один раз в год.

Ранее мы писали, что весной УВКБ ООН и БФ "Право на защиту" принимают заявки на предоставление финпомощи в одном из прифронтовых городов. Приобщиться к программе могут внутренние переселенцы и беженцы.

Также сообщали, что БФ "Каритас Киев" окажет помощь гражданам на усиление профессиональных навыков. Участники смогут получить около 800 долларов.