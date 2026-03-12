Виплати від Карітас — кому доступна програма допомоги з грантами у 800 доларів

Дівчина та жінка, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У столиці вразливі категорії громадян можуть долучитися до проєкту благодійного фонду "Карітас Київ", що передбачає надання фінансових грантів для підвищення своїх професійних здібностей та конкурентоздатності на ринку праці. Максимально українці зможуть отримати близько 800 доларів.

Правила програми допомоги українцям GROW

Йдеться про реалізацію проєкту під назвою "GROW" (Guidance in resources, opportunities and work/Керівництво з ресурсів, можливостей та роботи). У його рамках можна буде отримати грошову допомогу на навчання, адже покликаний допомогти вразливим категоріям громадян повернутися на ринок праці, у самозабезпеченні, професійному розвитку та формуванні економічної стійкості.

"Проєкт реалізується для мешканців м. Києва та Київської області, які постраждали від війни або перебувають у вразливому становищі, і спрямований на підтримку працевлаштування та розвитку підприємництва", — йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту учасникам буде надано широкий спектр підтримки. А саме:

фінансові гранти на перенавчання/підвищення кваліфікації;

допомогу у пошуку гідної роботи;

підтримку з боку менторів.

Відбір здійснюватиметься відповідно до критеріїв проєкту. Необхідно належати до таких груп:

внутрішньо переміщена особа (ВПО);

малозабезпечена родина з доходом не вище 8 422 грн на одну особу;

самотні матері чи батьки;

багатодітна родина;

громадяни віком 50+;

особи з інвалідністю;

ветерани/члени їхніх родин.

Розмір допомоги та як взяти участь у проєкті

Очікується, що благодійний фонд "Карітас Київ" забезпечить фінансовою підтримкою учасників, які підпадають під критерії, у розмірі 36 000 грн (еквівалент 813 доларів, без урахування податків).

Для реєстрації у програмі потрібно буде попередньо заповнити онлайн-анкету. Факт її подачі не гарантує автоматичної участі у проєкті або отримання грантової підтримки. У фонді розглядатимуть заяви на регулярній основі до вичерпання бюджету.

Інша допомога для переселенців від Карітас

Окрім того, внутрішньо переміщені особи можуть взяти участь у програмі допомоги від БО "Карітас-Спес Україна", що передбачає надання підтримки сільському господарству та тваринництву. Українцям будуть доступні гранти на основі індивідуального виробничого плану у таких розмірах:

для рослинництва — до 1 240 доларів;

для тваринництва — до 1 470 доларів.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити форму.

Також ми писали, що українські родини з дітьми можуть оформити фіндопомогу від ЮНІСЕФ. Запрошуються для участі ті, у кого є малолітні діти з інвалідністю.

Ще повідомлялося, що громадяни від 65 років та українці з інвалідністю можуть отримати одноразово фінансову допомогу до 15 тис. грн. Така можливість передбачена в одній з тергромад.