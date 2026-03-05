Відео
Головна Фінанси Гроші від ЮНІСЕФ — хто з родин отримає допомогу навесні

Гроші від ЮНІСЕФ — хто з родин отримає допомогу навесні

Дата публікації: 5 березня 2026 13:00
Виплати від ЮНІСЕФ — хто з родин може отримати допомогу навесні
Жінка похилого віку з дитиною, гроші. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року стартувала реєстрація на отримання грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)/UNICEF Ukraine. У рамках програми підтримку нададуть родинам, які потребують додаткової допомоги на базові потреби.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби однієї з громад, передають Новини.LIVE.

Хто з родин може отримати допомогу навесні

Як зазначається, передбачене надання грошової допомоги від ЮНІСЕФ вразливим категоріям домогосподарств із дітьми у місті Богодухів Харківської області.

"Богодухівська міська рада інформує про початок реєстрації на отримання фінансової підтримки від ЮНІСЕФ", — йдеться у повідомленні.

За правилами, програма розрахована на родини, які проживають на території Богодухівської громади та підпадають під одну з таких категорій:

  • мають дітей з інвалідністю;
  • малозабезпечені сім’ї з дітьми.

Куди звертатися для реєстрації на виплати

Згідно з повідомленням, громадяни, які відповідають умовам, можуть зареєструватися на отримання грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у наступні дати:

  • 5, 6, 9, 10 та 11 березня (графік роботи: 09:00 — 12:00 та 13:00 — 15:00).

Для цього необхідно особисто прибути у пункт реєстрації за адресою: вул. Молодіжна, 7 (кабінет №1 — для малозабезпечених сімей, кабінет №5 — для тих, що виховує дітей з інвалідністю).

Також заздалегідь необхідно подбати про такі документи (оригінали та копії):

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код одного з батьків чи особи, яка їх замінює;
  • копія довідки про статус малозабезпеченої родини 
  • копія посвідчення дитини з інвалідністю;
  • довідка з реквізитами рахунку для зарахування коштів (формат IBAN).

Яка ще доступна підтримка навесні 

Також навесні БФ "Право на захист" надасть допомогу у кількох областях. Йдеться про суму у 3,6 тис. грн на тримісячний період для кожного члена родини. Загалом можна отримати по майже 11 тис. грн.

До участі у програмі запрошують виключно тих українців, які потрапили у скрутне життєве становище.

Ознайомитися з правилами реєстрації у програмі "Консорціум Реагування" з підтримки громадян можна на порталі організації.

Раніше повідомлялося, що родини в одній з громад можуть взяти участь у проєкті підтримки від БО "Карітас Україна". Громадянам у його рамках можна буде оформити 250 доларів. 

Ще ми розповідали, де діє програма фіндопомоги від "Карітас-Спес Україна". Відразу у трьох регіонах українці зможуть отримати гранти у понад 5 000 доларів. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
