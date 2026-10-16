Людина тримає кілька купюр. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року UNHCR Ukraine, що представляє UN Refugee Agency, запрошує жителів Полтавської області отримати грошову допомогу на тримісячний період. Реєстрація стала доступною у низці населених пунктів для найбільш вразливих груп населення, зокрема людей похилого віку.

Про те, хто і як може подати заявку на виплати у жовтні, розповідають Новини.LIVE.

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Кому стала доступна допомога від UNHCR

За інформацією пресслужби організації, представники UN Refugee Agency восени працюють у Полтавському регіоні, де тепер доступне оформлення допомоги.

Отримати виплати можуть вразливі групи громадян, які залишили оселі під час війни, рятуючи власні життя. Йдеться про дві категорії:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Біженці, які повернулись на батьківщину.

Запрошують взяти участь у програмі родини з наступними термінами переміщення:

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Переїзд відбувся на тлі загроз чи вимушеної евакуації протягом останніх 45 днів; Переміщення відбулося протягом 46 днів — 6 місяців через загрози чи евакуацію; Прибули додому після переміщення по інших обалстях Україні через бойові дії; Повернулись з-за кордону на батьківщину не раніше трьох місяців тому та не пізніше одного року тому.

Для всіх діє обов'язковий соціально-економічний критерй, коли розмір середньомісячного доходу на одну особу не вищий за 8 300 грн. Також важлива категорія вразливості (громадяни похилого віку, люди з інвалідністю, багатодітні чи безробітні).

Згідно з умовами програми, кожен член родини отримає від організації, залежно від ситуації, по 10 800 грн (3 600 грн з розрахунком на три місяці) або 12 300 грн (4 100 грн за три місяці).

Як подати заявку на виплати

За даними організаторів, заявки на електронну чергу в реєстраційний центр програми можуть подати жителі м. Полтава, м. Гадяч, м. Лубни, м. Миргород Полтавської області.

Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

"Заповнення анкети не дорівнює реєстрації. Заявка тільки для запрошення на додаткове опитування. З тими, хто відповідає описаним умовам, ми додатково зв'яжемося телефоном. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте описаним нижче умовам реєстрації", — додали в організації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Чернігівській області громадянам доступна грошова допомога у розмірі 21 600 грн, зокрема, на оплату комунальних послуг. Скористатися такою можливістю можна тільки до 19 жовтня. Виплати доступні для вразливих категорій громадян.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени у чотирьох регіонах доступна програма підтримки сільського господарства. Вона передбачає надання домогосподарствам, які постраждали від війни, фінансові гранти. Виплатами можуть скористатися окремі групи населення. Розмір грошової допомоги сягатиме 32 500 грн.