Человек держит несколько купюр. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года UNHCR Ukraine, представляющая UN Refugee Agency, приглашает жителей Полтавской области получить денежную помощь на трехмесячный период. Регистрация стала доступна в ряде населенных пунктов для наиболее уязвимых групп населения, в частности для пожилых людей.

О том, кто и как может подать заявку на выплаты в октябре, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому стала доступна помощь от UNHCR

По информации пресс-службы организации, представители UN Refugee Agency этой осенью работают в Полтавском регионе, где теперь можно оформить помощь.

Получить выплаты могут уязвимые группы граждан, которые покинули свои дома во время войны, спасая собственные жизни. Речь идет о двух категориях:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

Беженцы, вернувшиеся на родину.

К участию в программе приглашаются семьи со следующими сроками перемещения:

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Переезд произошел на фоне угроз или вынужденной эвакуации в течение последних 45 дней; Перемещение произошло в течение 46 дней — 6 месяцев из-за угроз или эвакуации; Вернулись домой после перемещения по другим областям Украины из-за боевых действий; Вернулись из-за границы на родину не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад.

Для всех действует обязательный социально-экономический критерий, согласно которому размер среднемесячного дохода на одного человека не превышает 8 300 грн. Также важна категория уязвимости (пожилые граждане, люди с инвалидностью, многодетные семьи или безработные).

Согласно условиям программы, каждый член семьи получит от организации, в зависимости от ситуации, по 10 800 грн (3 600 грн из расчета на три месяца) или 12 300 грн (4 100 грн за три месяца).

Как подать заявку на выплаты

По данным организаторов, заявки на включение в электронную очередь в регистрационный центр программы могут подать жители г. Полтава, г. Гадяч, г. Лубны, г. Миргород Полтавской области.

Для этого необходимо заполнить специальную форму.

"Заполнение анкеты не означает регистрации. Заявка предназначена только для приглашения на дополнительный опрос. С теми, кто соответствует описанным условиям, мы дополнительно свяжемся по телефону. Если с вами не связались — вы не соответствуете описанным ниже условиям регистрации", — добавили в организации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Черниговской области гражданам доступна денежная помощь в размере 21 600 грн, в частности, на оплату коммунальных услуг. Воспользоваться этой возможностью можно только до 19 октября. Выплаты доступны для уязвимых категорий граждан.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью в четырех регионах доступна программа поддержки сельского хозяйства. Она предусматривает предоставление домохозяйствам, пострадавшим от войны, финансовых грантов. Выплатами могут воспользоваться отдельные группы населения. Размер денежной помощи составит 32 500 грн.