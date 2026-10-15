Виплати від Карітас: хто і де отримає мікрогранти до 40 000 грн

Людині передають кілька купюр. Фото: Новини.LIVE

Благодійний фонд "Карітас України" продовжує надавати фінансову підтримку українському населенню під час воєнного стану. Зокрема, одне з представництв оголосило реєстрацію на надання мікрогрантів до 40 000 грн для ведення сільського господарства в Івано-Франківській області.

Про те, за яких умов можна отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

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Хто може оформити гранти на с/г потреби выд Карітас

Згідно з інформацією, можливість подати заявку на отримання мікрогранту для ведення сільського господарства та/або тваринництва доступна у західному регіоні у рамках проєкту "Emergency Appeal 2026-2027".

"Підтримайте своє господарство — отримайте мікрогрант до 40 000 грн! БФ "Карітас Коломия"у рамках проєкту "Emergency Appeal 2026-2027" запрошує внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Івано-Франківській області", — повідомляють організатори.

Благодійники розраховують, що надання фінансової допомоги зможе:

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відновити чи покращити власне господарство;

вирощувати продукти для родини;

скоротити витрати на харчування.

Хто може подати заявку на гранти

Згідно з умовами проєкту, скористатися можливістю отримати гранти можуть тільки внутрішньо переміщені особи, які станом на жовтень 2026 року проживають в Івано-Франківському регіоні. Важливий факт перебування у складних життєвих обставинах і наявність вразливості. Допомогу отримають:

Самотні батьки/опікуни дітей до 18 років; Вагітні жінки і матері, які годують грудьми та мають дитину до трьох років; Люди із серйозними або хронічними хворобами; Громадяни з інвалідністю; Самотні люди похилого віку; Багатодітні родини; Люди без постійного доходу; Громадяни, які постраждали від насильства; Люди, які втратили житло через бойові дії; Громадяни без постійного місця проживання; Особи із числа дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування; Родини зниклих безвісти; Окремі особи, які потребують соцпослуг, але не отримують їх з різних причин.

Як подати заявку на допомогу та інші нюанси

У фонді зазначили, що в разі наявності господарства або бажання його відновити, а також відповідності критеріям програми, можна сміливо скористатися можливістю отримати фінансову підтримку.

Для цього громадянам потрібно заповнити спеціальну форму та подати заявку.

Водночас уточнили, що відповідність категоріям вразливості не може гарантувати автоматичного права на отримання допомоги, адже всі заявки ретельно розглядатимуть згідно з критеріями програми.

Деталі щодо дії програми можна уточнити:

за номером телефону: 067 153 77 58;

за адресою: м. Коломия, вул. Гетьманська, 36.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени в Миколаївській громаді доступна е-реєстрація на фіндопомогу від УВКБ ООН. Виплати отримають вразливі категорії людей, які переїхали з небезпечних регіонів. Розміри виплат залежатимуть від ситуації, в яку потрапили громадяни. Зокрема, 10 800 грн отримають люди похилого віку від 60 років та безробітні літні громадяни.

Ще Новини.LIVE писали, що у жовтні у низці областей громадянам доступна грошова допомога від Естонської ради у справах біженців. Кошти отримають вразливі групи людей. Зокрема, вони передбачені для родин, що складаються з пенсіонерів. У рамках ініціативи нададуть гранти до 17 400 грн.