Жінка з платіжками та грошима. Фото: Новини.LIVE.

У Чернігівській області деякі родини, які належать до вразливих категорій, можуть отримати уніфіковану грошову допомогу у розмірі 21 600 грн. Виплати передбачені на покриття нагальних потреб домогосподарства, зокрема, оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) та інші першочергові витрати.

Про це інформує пресслужба громадської організації "Лампа", передають Новини.LIVE.

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Хто зможе отримати допомогу на комуналку

Йдеться про реалізацію проєкту "Надання комплексної гуманітарної допомоги постраждалому населенню на прифронтових територіях, а також підтримки вразливих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у секторах водопостачання, санітарії та гігієни, забезпечення житлом та грошової допомоги в рамках консорціуму".

Його спільно втілюють у життя громадська організація "Лампа" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України та Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Реєстрація на отримання допомоги доступна жителям Команського старостинського округу Новгород-Сіверської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Йдеться про такі населені пункти:

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с. Комань;

с. Араповичі;

с. Дробишів;

с. Чернацьке;

с. Чулатів.

Сума допомоги та на що можна витратити

Йдеться про надання уніфікованої грошової допомоги на покриття базових потреб. Зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг, продукти, ліки, засоби гігієни та інші нагальні витрати.

Кожен в родині зможе отримати по 10 800 грн, а тому сім’я з двох осіб зможе розраховувати на 21 600 грн. Загалом у домогосподарстві претендувати на виплати можуть:

очільник домогосподарства;

дружина чи чоловік;

його діти до 23 років;

його батьки;

його дідусь і бабуся, якщо перебувають на утриманні.

Хто має право отримати виплати

Оформити виплати зможуть лише ті родини, які належатимуть до вразливих. Розраховувати на призначення грошової допомоги можуть:

Родини, де всі члени безробітні; Домогосподарства з людьми з інвалідністю; Родини, де є троє та більше дітей (до 18 років); Одноосібні родини з людьми старшого віку від 60 років; Родини, які складаються з п'яти і більше людей; Домогосподарства з людьми з тяжкими хворобами; Родини, де жінки самостійно виховують дітей.

Як і коли можна буде зареєструватися

Громадяни можуть пройти попередню реєстрацію до 19 жовтня 2026 року включно. Заеєструватися може лише одна людина від домогосподарства. Для цього необхідно заповнити спеціальну анкету.

Відповідно до критеріїв вразливості зареєстровані отримають запрошення для подальшої реєстрації.

Деталі можна уточнити у будні з 10:00 до 17:00 за номерами:

0 (800) 33-60-13 (безкоштовно в Україні);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні у низці регіонів діє програма допомоги для сільського господарства. У її рамках родини, які постраждали від війни, отримають гранти. Виплати доступні вразливій групі населення у розмірі 32 495 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що в Івано-Франківській області доступна фіндопомога для українців. У рамках програми громадяни отримають мікрогранти до 40 000 грн для ведення сільського господарства. Зокрема, оформити кошти зможуть люди з інвалідністю та громадяни похилого віку, особи, які втратили житло через війну.