Виплати до 4500 грн — більше українців отримають гроші від держави восени

Жінка у поштовому відділені. Фото: УНІАН

В Україні реалізують черговий етап пілотного проєкту щодо забезпечення базовою соціальною підтримкою громадян. До програми зможе долучитися ще більше родин, у яких низькі доходи.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Міністерства соцполітики, сім'ї та єдності.

Реклама

Читайте також:

Що варто знати про базову соціальну допомогу

За даними відомства, під базовою допомогою мають на увазі єдину виплату, куди входять п’ять видів соцпідтримки. Вона покликана спростити систему надання допомоги та зробити її більш зручною для малозабезпечних родин.

Замість отримання кількох різних виплат родині надаватимуть єдину — базову, розраховану на кожного члена домогосподарства. Експериментальна програма стартувала ще в липні 2025 року, проте тоді охопила обмежене коло громадян.

Нині більше категорій громадян зможуть взяти учать у проєкті, адже зареєструватися зможуть ті, хто відповідатиме певним критеріям. На базову допомогу зможуть розраховувати ті, у кого:

на рахунках у банку немає суми, що перевищує 100 тис. грн;

жоден з родини за останній рік не здійснював великих покупок понад 100 тис. грн;

немає другої квартири чи будинку, які не підпадають під винятки (зокрема, житло на окупованій території/спадкове майно);

є не більше одного автомобіля, якому не більше 15 років (крім транспорту для осіб з інвалідністю/знищеного під час війни);

якщо в родині нема працездатних дорослих, які не працюють, не навчаються і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад три місяці (окрім догляду за особою з інвалідністю).

Розраховуватиметься сума допомоги по-особливому: розмір залежатиме від базової величини у 4,5 тис. грн. Суму визначатимуть як різницю між величиною (помноженою на кількість членів родини) і середнім доходом домогосподарства. А саме:

100% базової суми — для першого члена родини (заявника);

100% — для кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю першої-другої груп;

70% — для кожного наступного дорослого.

Для тих, хто має право на пенсію або досяг 60 років, однак не має достатнього страхового стажу, виплата буде залежати від тривалості стажу:

не більш ніж 10 років — 53% від суми;

10–20 років — 62%;

20–30 років — 70%;

більш ніж 30 років — 88%.

Правила подачі заяви на держвиплати

Громадяни зможуть подати документи до Пенсійного фонду різними способами. Це має робити один із членів родини. Допомогу призначать на все домогосподарство, а кожен повнолітній член повинен буде підписати заяву. Звернутися можна особисто до сервісного центру ПФУ або дистанційно через державний застосунок "Дія".

Наразі онлайн-оформлення доступне тільки для деяких категорій — малозабезпеченим родинам, самотнім матерям або багатодітним родинам. Для цього необхідно підготувати ID-картку або закордонний паспорт, податковий номер.

Базову допомогу призначатимуть на шість місяців і автоматично продовжуватимуть на весь термін дії експерименту — до двох років.

Раніше ми писали, що українкам нададуть гранти до 1 тис. доларів. Виплати передбачені на покриття витрат для закордонних подорожей на різні заходи.

Також ми розповідали, що громадянам виплатять по 950 доларів грантової допомоги. Кошти нададуть для домогосподарств, які постраждали від агресії РФ.