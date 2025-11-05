Виплати для українських жінок — як отримати грант в 1 тис. доларів восени

Жінка тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Українські жінки, які активно займаються громадською діяльністю та бізнесом, можуть отримати грантову допомогу в 1 тис. доларів. Кошти передбачаються на покриття витрат для подорожі на різноманітні заходи.

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні".

Що варто знати про грантову програму для жінок

БФ "Жіночі можливості в Україні" продовжує приймати заявки від українок для участі у грантовій тревел-програмі.

За інформацією організаторів, відповідна програма спрямована на забезпечення підтримки жінок, які працюють в громадських та благодійних організаціях чи ведуть власну справу заради спільного добробуту.

В рамках програми нададуть кошти на поїздки для участі в міжнародних заходах з метою обміну досвідом, підвищення кваліфікації, розширення контактів та втілення власних проєктів та ідей. Йдеться про тих, хотів би долучитися до виставок, конференцій, бізнес-навчань за кордоном, заходів із виведення продукції, товарів та послуг на світовий ринок.

Взяти участь у програмі можуть такі категорії жінок:

представниці недержавних жіночих громадських чи благодійних фондів, які не є учасницями/членами органів управління;

фізособи-підприємиці.

В рамках ініціативи українки зможуть отримати максимально 1 тис. доларів (еквівалент — 41,7 тис. грн). Фонд виплатить кошти двома траншами.

Максимальна сума гранту залежатиме від рішення фонду, яке мають ухвалити протягом 14 календарних днів.

Хто зможе зареєструватися у грантовій програмі

Для участі у програмі потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету. Від однієї організації зможуть подати заявки не більше двох громадян на один захід. Кінцевий термін подання — не пізніше ніж за три тижні до дати запланованої поїздки.

Перевагу в конкурсі отримають:

громадські/благодійні організації чи бізнес, який сприяє розвитку феміністичного руху/гендерній рівності;

лікарі, що займаються інноваціями;

соціально відповідальний бізнес;

активісти, журналісти, які посилюють імідж країни;

викладачі, власники мовних шкіл;

активісти, що захищають права людини;

бізнеси, агенції, що пропонують унікальні продукти на світових ринках;

режисери, продюсери, які презентують проєкти виробництва України за кордоном.

"Прийом заявок діє на постійній основі протягом року, грантерки затверджуються кожного місяця. Сповіщення про погодження заявки надходить на електронну пошту, месенджери", — йдеться у повідомленні організаторів.

