Выплаты от UNHCR Ukraine — где доступны деньги для малообеспеченных граждан

Мужчина и женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

11 ноября 2025 года некоторые малообеспеченные граждане смогут получить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. Такой возможностью смогут воспользоваться жители одной из громад, которая регулярно подвергается российским атакам.

Об этом информируют представители организации в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получить финпомощь в ноябре

По обнародованной информации, выплаты будут доступны для малообеспеченных граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев в городе Ахтырка Сумской области. А именно:

Граждан-ВПЛ со сроком перемещения по стране в последние шесть месяцев, если не получали аналогичной помощи за предыдущие три месяца. Беженцев, прибывших из-за границы после выезда с 24 февраля 2022 года, если не имели подобной помощи последние три месяца.

Важно также соответствовать требованию относительно социально-экономического уровня. Доход претендентов на выплаты не должен быть выше 5,4 тыс. грн (на одного человека).

Среди тех, кому будут предоставлены выплаты:

граждане, которые самостоятельно воспитывают малолетних детей (до 18 лет) или имеют на содержании лиц пожилого возраста (от 55 лет);

пожилые люди, которым более 55 лет;

граждане старшего возраста, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей;

люди с особыми потребностями, в частности, речь идет о тяжелых болезнях/инвалидности.

Правила регистрации на выплаты и сумма помощи

Граждане, которые подпадают под вышеописанные требования, могут уже сейчас записаться в очередь для регистрации в городе Ахтырка на 11 ноября 2025 года по телефону: 063 182 68 38.

В дальнейшем необходимо будет подготовить на каждого члена семьи оригиналы документов. Речь идет о:

паспорт, другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный номер;

справка переселенца (если есть);

банковский счет заявителя;

свидетельство о рождении (на каждого ребенка);

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинские справки в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

При подаче документов должны присутствовать все члены семьи, кроме маломобильных лиц.

В случае утверждения права на выплаты каждому члену семьи выплатят по 10,8 тыс. грн (в расчете 3,6 тыс. грн за три месяца).

Ранее мы писали о новом этапе воплощения правительственного проекта по предоставлению базовой социальной поддержки. Речь идет о выплате в сумме до 4,5 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинская молодежь может присоединиться к проекту помощи от Finn Church Aid (FCA). В его рамках участники получат до 117 тыс. грн.