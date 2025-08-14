Виплати від UNHCR Ukraine у серпні — хто має право та список документів

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

UNHCR Ukraine продовжує надавати грошову допомогу у низці тергромад прифронтових регіонів у серпні 2025 року. Зокрема, міжнародна організація відкрила запис на виплати в одному з населених пунктів Сумської області.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру UNHCR Ukraine.

Правила надання міжнародної допомоги

Через обмежене фінансування UNHCR Ukraine надає кошти лише найбільш вразливим громадянам і не в усіх населених пунктах одразу. Зокрема, записатися на виплати на 15 серпня можуть жителі с. Великий Вистороп (Лебединська тергромада).

Сукупний розмір допомоги на кожного члена родини становить 10,8 тис. грн (в розрахунку по 3,6 тис. грн за тримісячний період).

Нададуть виплати наступним категоріям людей:

громадянам з офіційним статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), які переїхали не більш ніж шість місяців тому;

українцям, які прибули на батьківщину після виїзду за кордон через війну.

Важливою вимогою у праві на допомогу є факт відсутності аналогічних виплат від інших організацій за останні три місяці. Також заявники повинні мати низькі доходи (не більш ніж 5,4 тис. грн).

Однак правила дещо пом'якшені для громадян, які мають такі категорії вразливості:

неповна родина (з одним батьком чи матір'ю, опікуном), де є неповнолітні діти або проживають спільно з громадянами літнього віку від 55 років;

сімʼя має тільки самотніх осіб похилого віку, яким від 55 років, де є неповнолітні діти;

у родині є одна/кілька членів з особливими потребами (важкі хвороби, інвалідність).

Як подати заявку та список документів

Попередньо записатися в чергу на прийом у с. Великий Вистороп (Лебединської громади) на 15 липня 2025 року можна за номером телефону: 063 182 68 38. Також за ним же можна уточнити номер в черзі.

Після цього претендентів на виплати запросять за адресою: вул. Середня, 1 (години роботи: 10:30-16:30).

Громадянам потрібно підготувати пакет документів на кожного члена родини:

паспорт або інші документи, що посвідчують особу, ідентифікаційний код;

довідку внутрішнього переселенця (за наявності);

банківську картку заявника;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медичні довідки для осіб з інвалідністю (за наявності).

