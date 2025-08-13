Виплати в 11 тис. грн — де УВКБ ООН приймає заявки від українців

Людина тримає гаманець з грошовими купюрами. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило реєстрацію на грошову допомогу в одній з громад Сумської області. Йдеться про виплати, що розраховані на тримісячний період для найбільш вразливих категорій громадян.

Про це передає пресцентр УВКБ ООН у Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Кому передбачені виплати від УВКБ ООН

Управління Верховного комісара ООН, що працює у партнерстві з благодійним фондом "Право на захист", приймає заявки на запис в чергу на виплату фіндопомоги у місті Буринь.

За інформацією організаторів, допомога передбачена для тих, хто через війну був змушений виїздити в інші регіони чи за кордон. Претендувати зможуть, якщо:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) виїхали в іншу область не більш ніж пів року тому. Переселенці повернулись у свою тергромаду після виїзду в інший регіон за попередні шість місяців. Біженці вирішили повернутись з-за кордону після вимушеного виїзду на початку війни.

Виплати не отримають ті, в кого дохід на одну особу в родині перевищує 5,4 тис. грн.

Для претендентів діє вимога щодо відсутності подібної допомоги від інших організацій за останні три місяці. Проте першочергово допомога передбачена для українців за таких життєвих умов:

якщо родина неповна, де батько чи мати виховують малолітніх дітей (до 18 років), є люди старшого віку (щонайменше 55 років);

якщо у родині є лише особи похилого віку, або якщо самостійно виховують неповнолітніх дітей;

якщо в домогосподарстві є особи, у яких є група інвалідності чи діагностовані тяжкі хвороби.

Розмір фіндопомоги та як записатися на виплати у Сумській області

За умовами програми, фінансова допомога від УВКБ ООН передбачена для кожного члена родини заявника. Розмір виплат становить майже 11 тис. грн в одні руки: по 3,6 тис. грн на особу щомісяця. Кошти надійдуть на банківський рахунок за весь тримісячний період одним траншем.

Попередній запис на отримання грошової допомоги у м. Буринь (Буринська ТГ) на четвер, 14 серпня 2025 року, можливий за номером телефону: 063 182 68 38.

Адреса приймання громадян після схвалення заявки на виплати: вул. Першотравнева, 3. Буринський будинок культури. Години роботи: 11:30-14:30.

Раніше ми писали, що в Україні діє реєстрація на бізнес-гранти у п'яти регіонах за програмою REMARKET. Ті, хто подадуть заявки до 15 серпня, отримають шанс на виплату 240 тис. грн.

Також ми розповідали, що жінки з інвалідністю можуть долучитися до програми допомоги від ГО Fight For Right. Кошти нададуть на втілення бізнес-проєкту у розмірі до 200 тис. грн.