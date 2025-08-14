Выплаты от UNHCR Ukraine в августе — кто имеет право и список документов

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

UNHCR Ukraine продолжает оказывать денежную помощь в ряде тергромад прифронтовых регионов в августе 2025 года. В частности, международная организация открыла запись на выплаты в одном из населенных пунктов Сумской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра UNHCR Ukraine.

Реклама

Читайте также:

Правила предоставления международной помощи

В связи с ограниченным финансированием UNHCR Ukraine предоставляет средства только наиболее уязвимым гражданам и не во всех населенных пунктах сразу. В частности, записаться на выплаты на 15 августа могут жители с. Великий Выстороп (Лебединская тергромада).

Совокупный размер помощи на каждого члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (в расчете по 3,6 тыс. грн за трехмесячный период).

Предоставят выплаты следующим категориям людей:

гражданам с официальным статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), которые переехали не более чем шесть месяцев назад;

украинцам, которые прибыли на родину после выезда за границу из-за войны.

Важным требованием в праве на помощь является факт отсутствия аналогичных выплат от других организаций за последние три месяца. Также заявители должны иметь низкие доходы (не более 5,4 тыс. грн).

Однако правила несколько смягчены для граждан, которые имеют следующие категории уязвимости:

неполная семья (с одним отцом или матерью, опекуном), где есть несовершеннолетние дети или проживают совместно с гражданами пожилого возраста от 55 лет;

семья имеет только одиноких лиц пожилого возраста, которым от 55 лет, где есть несовершеннолетние дети;

в семье есть один/несколько членов с особыми потребностями (тяжелые болезни, инвалидность).

Как подать заявку и список документов

Предварительно записаться в очередь на прием в с. Великий Выстороп (Лебединской общины) на 15 июля 2025 года можно по номеру телефона: 063 182 68 38. Также по нему же можно уточнить номер в очереди.

После этого претендентов на выплаты пригласят по адресу: ул. Средняя, 1 (часы работы: 10:30-16:30).

Гражданам нужно подготовить пакет документов на каждого члена семьи:

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность, идентификационный код;

справку внутреннего переселенца (при наличии);

банковскую карту заявителя;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение/медицинские справки для лиц с инвалидностью (при наличии).

Ранее мы писали, что женщинам с инвалидностью доступна программа поддержки от ОО Fight For Right. В ее рамках средства предоставят на реализацию бизнес-идеи до 200 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в нескольких регионах действует регистрация на гранты по программе REMARKET. Тем, кто подаст заявки до 15 августа, предоставят шанс получить до 240 тыс. грн.