UNHCR надасть допомогу у серпні — хто отримає 10,8 тис. грн

UNHCR надасть допомогу у серпні — хто отримає 10,8 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 13:00
Виплата 10,8 тис. грн — де приймають заявки на допомогу від UNHCR Ukraine
Людина тримає гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Організація UNHCR Ukraine приймає заявки на реєстрацію на виплати у ще одному українському місті у серпні 2025 року. Виплати знову доступні для вразливих категорій громадян у м. Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба UNHCR Ukraine.

Детальніше про програму допомоги

В рамках програми глобальної міжурядової організації UNHCR Ukraine, що присвячує свою діяльність захисту біженців та внутрішньо переміщених осіб, можна отримати 10,8 тис. грн для кожного члена родини.

Звертатися до пунктів збору даних можна, якщо у родини:

  1. Дохід не перевищує суму у 5,4 тис. грн на особу.
  2. Належить до наступних категорій та має один із критеріїв вразливості:
  • внутрішні переселенці (з переміщенням протягом попередніх пів року в межах України), які не брали участі у програмі грошової допомоги раніше (останні три місяці);
  • громадяни, які повернулися додому після вимушеного переїзду в межах України або за кордон у зв'язку з воєнними діями, починаючи з 24 лютого 2022 року, та не мали аналогічну фіндопомогу (попередні три місяці).

Серед критеріїв вразливості:

  • у родині є лише батько або мати з одним та більше неповнолітніми дітьми (до 18 років) або особами похилого віку (від 55 років);
  • родину очолює одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років)/особа похилого віку з однією дитиною/кількома неповнолітніми дітьми віком до (до 18 років);
  • у родині є одна/кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби).

Як отримати грошову допомогу у Запоріжжі

Якщо людина підпадає під вимоги програми, то може отримати консультацію в офісі за адресою: м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72 (понеділок-п'ятниця з 9:00 до 15:00).

Також можна дізнатися за номером телефону: 063 182 68 96 (щосереди у період з 9:00 до 15:00).
 
Записатися на програму грошової допомоги можна, заповнивши онлайн-анкету (відкривають щопонеділка о 10:00).

Раніше ми писали, що УВКБ ООН приймає заявки на виплату допомоги у 10,8 тис. грн у Сумській області. Реєстрація буде доступна у трьох населених пунктах. 
 
Також ми розповідали, що у серпні громадяни можуть взяти участь у проєкті "REMARKET" на розвиток бізнесу. В його рамках нададуть до 5,6 тис. доларів на реалізацію планів.

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
